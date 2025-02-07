Президент Эдгар Ринкевич во время встречи с командующим Национальными вооруженными силами (НВС) генерал-майором Каспарсом Пудансом подчеркнул важность боеготовности НВС как сигнала для сдерживания России и спокойствия общества, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Мартиньш Дрегерис.

Сегодня состоялась первая двусторонняя встреча президента и Пуданса после вступления в должность командующего НВС.

"Ясно осознавая, что Россия представляет долгосрочную угрозу для евроатлантической безопасности, главной задачей является развитие НВС для обеспечения эффективного сдерживания и обороны, а также готовность применить свои силы и способности и предвидеть будущие вызовы", - подчеркнул президент.

Ринкевич также отметил важность репутации НВС в обществе, в укреплении которой важную роль играют коммуникация и все более широкое вовлечение общественности в обеспечение безопасности и обороны страны.