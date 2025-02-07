Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ринкевич заявил о важном сигнале для сдерживания России 3 978

Политика
Дата публикации: 07.02.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ринкевич заявил о важном сигнале для сдерживания России
ФОТО: LETA

Президент Эдгар Ринкевич во время встречи с командующим Национальными вооруженными силами (НВС) генерал-майором Каспарсом Пудансом подчеркнул важность боеготовности НВС как сигнала для сдерживания России и спокойствия общества, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Мартиньш Дрегерис.

Сегодня состоялась первая двусторонняя встреча президента и Пуданса после вступления в должность командующего НВС.

"Ясно осознавая, что Россия представляет долгосрочную угрозу для евроатлантической безопасности, главной задачей является развитие НВС для обеспечения эффективного сдерживания и обороны, а также готовность применить свои силы и способности и предвидеть будущие вызовы", - подчеркнул президент.

Ринкевич также отметил важность репутации НВС в обществе, в укреплении которой важную роль играют коммуникация и все более широкое вовлечение общественности в обеспечение безопасности и обороны страны.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
26
0
0

Оставить комментарий

(3)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Изображение к статье: Постоянный представитель РФ при ООН выступил с жестким заявлением в адрес Балтии
Изображение к статье: Андрис Кулбергс на трибуне Сейма
Изображение к статье: рейтинг политических сил. Снимок - Латвийское ТВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес
Изображение к статье: Талибы разрешили выдавать замуж девочек после достижения половой зрелости
В мире
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
1
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес
Изображение к статье: Талибы разрешили выдавать замуж девочек после достижения половой зрелости
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео