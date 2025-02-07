Росликова вызывают «на ковер» дважды 2 1676

Дата публикации: 07.02.2025
Лидер «Стабильности!» чуть не поплатился, как он подчеркивает, за статистические данные по Риге

Широкий резонанс вызвали недавние высказывания депутата Сейма от партии «Стабильности!» и кандидата в мэры Риги Алексея Росликова по поводу «языковых особенностей» в латвийской столице. По словам самого политика, он в своих высказываниях и комментариях в социальных сетях опирался на официальные данные, которые свидетельствуют, что жителей с родным русским языком в Риге большинство. Так или иначе, но возмущение части политиков национального толка привело к тому, что Служба госбезопасности вызвала Алексея Росликова на беседу. Во время разговора представители спецслужбы приняли пояснения депутата по поводу причин и целей его высказываний. «Также Росликов был предупрежден о предусмотренной ответственности в случае разжигания национальной розни или других преступных деяний», - цитирует агентство LETA представителей Службы госбезопасности.

В соответствии с законом СГБ вправе в соответствии со своей компетенцией вызвать для дачи пояснений любое лицо. СГБ имеет право и требовать от лица прекратить нарушения закона.

Но на этом все не закончилось — скоро Росликову придется явиться по этому же поводу и в комиссию Сейма по мандатам, заявлениям и этике. Заявление на коллегу подал депутат от Национального объединения Артурс Бутанс. Парламентарий утверждает, что «Росликов в своих социальных сетях разместил провокационное видео, содержание которого косвенно призывает к этническому расколу». А. Бутанс указывает, что в социальной сети Росликов говорит, что «Рига эта наш (русскоязычных) город», а также делает другие провокационные высказывания — в частности, призывает «латышей не портить воздух и собирать чемоданы».

Отметим, что в действительности Росликов не призывал латышей «собирать чемоданы», он предложил выбрать другое место для проживания, то есть не Ригу, конкретных политиков, которые, по мнению Росликова, и разжигают межнациональную рознь. Их он и призвал «собирать чемоданы» и «не портить воздух».

Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
Видео