«Страны Балтии сами будут регулировать электросистему, не спрашивая у РФ»

Политика
Дата публикации: 07.02.2025
BB.LV
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что суть синхронизации стран Балтии с континентальной Европой, запланированной на выходные, заключается в том, что страны будут сами контролировать электросистему, не спрашивая у России по поводу регулирования.

"Диспетчерский центр "Litgrid" также станет важным элементом нашей синхронизации с Европой, поскольку здесь можно все увидеть, как идет процесс, какие параметры, и в случае малейших отклонений от нормы можно предпринять определенные действия", - сообщил Науседа журналистам после посещения в пятницу центра управления и безопасности данных системы литовского оператора системы электропередачи "Litgrid".

"В этом и будет суть синхронизации, чтобы Литва, Латвия и Эстония могли сами контролировать основные параметры электросистемы - частоту и напряжение, а не спрашивать у России в сфере регулирования", - сказал президент.

Глава государства заявил, что, как заверили министр энергетики и руководители других ведомств, синхронизация "готова на сто процентов, и это мероприятие будет не только важным, но и успешным".

Науседа согласился с тем, что Польша была важным партнером в реализации важных для Литвы энергопроектов.

"Несомненно, с точки зрения синхронизации роль Польши также была критически важной. Когда велись всевозможные дискуссии о том, с какой моделью мы будем синхронизироваться, Польша всегда была той страной, которая была готова помочь нам реализовать это решение по той или иной модели", - сказал президент.

"Моральная и техническая поддержка Польши имела решающее значение для успешной реализации этого проекта", - добавил он.

В воскресенье страны Балтии синхронизируются с Западной Европой через литовско-польскую линию электропередачи "LitPol Link".

Литва, Латвия и Эстония намерены отключиться от российской энергосистемы в субботу, 8 февраля, около 9 часов утра. Затем пройдут совместные испытания изолированной работы продолжительностью около 24 часов, после чего страны Балтии не вернутся к старой системе - в воскресенье днем ​​они начнут работать синхронно с сетями континентальной Европы.

#Литва #страны Балтии #Брэлл
