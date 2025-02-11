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Наша работа — не ваша забота! Президенту и премьеру показали, кто в реальности управляет Латвией 1

Политика
Дата публикации: 11.02.2025
BB.LV
Наша работа — не ваша забота! Президенту и премьеру показали, кто в реальности управляет Латвией
ФОТО: LETA

Вполне возможно, что сегодня–завтра премьер Латвии Эвика Силиня даст задний ход и будет долго объяснять, что ее просто не так поняли.

Бес попутал

Что же все–таки произошло? Итак, на минувшей неделе президент, видимо, впечатлившись энергичными действиями американского коллеги — Дональда Трампа, решил пойти по его стопам. Напомним, что среди самых значимых указов Трампа был и указ о возвращении федеральных чиновников с удаленки на работу.

Ринкевич, конечно, таких широких полномочий, как его американский визави, не имеет — максимум, что он может, так это призвать премьера и шефа Госканцелярии как–то поспособствовать возвращению наших клерков на рабочие места. Ринкевич с таким призывом к Силине и обратился.

Премьер, видимо, поддавшись "чарам колдовским", тут же отреагировала и поддержала необходимость обязать чиновников все–таки работать не из дома, а со своего рабочего места — в министерстве, в госагентстве и т. п.

Фактически премьер нарушила свое правило не трогать чиновников. Помните, как еще в начале осени она категорически отклонила предложение начать реальное сокращение госчиновников!

Оно и понятно: Силиня считает — и небезосновательно — чиновников преданным электоратом "Нового Единства". И обижать их накануне муниципальных, а затем и сеймовских выборов было ну совершенно неосмотрительно. Но все–таки под давлением Ринкевича глава правительства изменила сама себе, о чем наверняка сожалеет. Особенно после реакции самих чиновников и их представителей.

Так, профсоюз работников государственных, муниципальных учреждений, работников финансовой сферы и предприятий уже заявил, что не президенту и не премьеру решать, как трудиться чиновникам, а руководителям самих учреждений. Ну действительно — кто они такие, эти президент и премьер, чтобы кому–то что–то указывать, особенно чиновникам! Видимо, это чиновники должны указывать руководству страны, что им делать, а не наоборот…

Слово дал и слово взял

Если высшие должностные лица ЛР еще не поняли, кто управляет страной, то сейчас им это наглядно показали.

Быстрее всех сориентировался в ситуации главный чиновник страны — шеф Госканцелярии Райвис Кронбергс. Спустя сутки после заявлений президента и премьера он полностью солидаризировался с ними и заявил, что "удаленная работа стала неконтролируемой". Во как!

Но еще через день риторика изменилась, точнее — главный чиновник сделал разворот на 180 градусов и сообщил, что удаленная работа в госуправлении пока сохранится.

Ведь, во–первых, и так 80% клерков работают очно, то есть подавляющее большинство, оказывается, находится на своих местах, а те, кто не находится, вполне могут работать удаленно, поскольку не обслуживают население.

А во–вторых, всех согнать в офисы нынче нереально — нет места. Руководитель Госканцелярии за сутки пришел к выводу, что вполне можно контролировать работу и тех чиновников, которые трудятся из дома. В общем, все остается так, как и было.

Подписи в защиту клерков

Понятно, что прозрение Кронбергса произошло не случайно: он понял, что политики в действительности вовсе и не собираются прессовать чиновников, это была просто игра на публику и, если хотите, дань моде. К тому же выяснилось, что госуправленцы за свои права хотят и умеют бороться — за четыре дня, то есть в рекордно короткие сроки, под инициативой о сохранении удаленной работы на портале manabalss.lv подписались более 10 тысяч граждан ЛР.

Автором инициативы стала старший инспектор Агентства гражданской авиации и по совместительству депутат Сигулдской думы Анце Петерсоне. Она была крайне недовольна "наглостью" руководителей страны, посмевших вмешаться в порядок работы госчиновников.

"Удаленная работа дает возможность всем работникам совместить работу и личную жизнь, одновременно достигая всех результатов в работе. При этом сегодня фактически заморожены зарплаты государственных и муниципальных работников, но предлагается увеличить дорожные расходы, увеличить время, которые работники тратят на работу и с работы, увеличить пробег машин и количество выбросов CO2. Также повысились бы хозяйственные расходы учреждений, ведь учреждения уже уменьшили количество помещений и нагрузку. Следует отметить, что муниципальные и госучреждения уже почти пять лет работают в гибридном режиме, что еще до ковида было целью тех, кто создавал политику в области человеческих ресурсов…" — активно защищает необходимость удаленки Анце Петерсоне.

Не выходя из дома

Да неужели не ясно, что чиновникам приятнее и удобнее работать не выходя из дома?! Например, из своей кухни, сидя за компьютером? Это же относится и к муниципальным чиновникам — они тоже со времен пандемии привыкли трудиться, сидя в домашнем кресле или даже лежа на диване.

А если подумать, то и в этих домашних посиделках есть польза для государства и остального люда: раз клерки не едут на работу, то не используют и личный автотранспорт — не загрязняют окружающую среду и не создают пробок.

На работе, опять–таки, не тратят электричество, воду и туалетную бумагу. Экономия, однако! А еще ведь, как говорил Райкин, если прийти на работу, то можно там такое наворотить, что потом вовек не разгрести! В общем, сидите дома и не отсвечивайте!

Неприкасаемые

Разумеется, никто из клерков не заикнулся о том, что они даже согласны получать меньшую зарплату в обмен на право продолжать удаленную работу. Напротив, как видите, они еще сетуют на замораживание роста зарплаты, забывая о том, что вообще–то рост зарплат в госуправлении происходил все последние пять лет! То есть как раз в тот период, когда чиновники под соусом ковида перешли на "домашнюю" работу.

В принципе, все тут ясно: попытка покуситься на комфорт и благосостояние чиновников полностью провалилась. Если власти не могут даже заставить чиновников явиться на работу, то о сокращении госаппарата не может быть и речи. Что и требовалось доказать!

#эдгар ринкевич #чиновники #эвика силиня
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Эдуард Эльдаров
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Комментарии (1)

  • М
    Михаил
    11-го февраля

    для чиновников работать удаленно, из дома - это идиотизм в высшей степени. Работа чиновника ничем не отличается от работы любой другой профессии, будь то медики, строители, учителя. Во что всё это превратится, если все они станут работать "удаленно". Это выгодно только правящей нац-бюрократии и прочей шушере типа Кронбергса

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