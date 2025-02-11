Наша работа — не ваша забота! Президенту и премьеру показали, кто в реальности управляет Латвией

Вполне возможно, что сегодня–завтра премьер Латвии Эвика Силиня даст задний ход и будет долго объяснять, что ее просто не так поняли.

Бес попутал

Что же все–таки произошло? Итак, на минувшей неделе президент, видимо, впечатлившись энергичными действиями американского коллеги — Дональда Трампа, решил пойти по его стопам. Напомним, что среди самых значимых указов Трампа был и указ о возвращении федеральных чиновников с удаленки на работу.

Ринкевич, конечно, таких широких полномочий, как его американский визави, не имеет — максимум, что он может, так это призвать премьера и шефа Госканцелярии как–то поспособствовать возвращению наших клерков на рабочие места. Ринкевич с таким призывом к Силине и обратился.

Премьер, видимо, поддавшись "чарам колдовским", тут же отреагировала и поддержала необходимость обязать чиновников все–таки работать не из дома, а со своего рабочего места — в министерстве, в госагентстве и т. п.

Фактически премьер нарушила свое правило не трогать чиновников. Помните, как еще в начале осени она категорически отклонила предложение начать реальное сокращение госчиновников!

Оно и понятно: Силиня считает — и небезосновательно — чиновников преданным электоратом "Нового Единства". И обижать их накануне муниципальных, а затем и сеймовских выборов было ну совершенно неосмотрительно. Но все–таки под давлением Ринкевича глава правительства изменила сама себе, о чем наверняка сожалеет. Особенно после реакции самих чиновников и их представителей.

Так, профсоюз работников государственных, муниципальных учреждений, работников финансовой сферы и предприятий уже заявил, что не президенту и не премьеру решать, как трудиться чиновникам, а руководителям самих учреждений. Ну действительно — кто они такие, эти президент и премьер, чтобы кому–то что–то указывать, особенно чиновникам! Видимо, это чиновники должны указывать руководству страны, что им делать, а не наоборот…

Слово дал и слово взял

Если высшие должностные лица ЛР еще не поняли, кто управляет страной, то сейчас им это наглядно показали.

Быстрее всех сориентировался в ситуации главный чиновник страны — шеф Госканцелярии Райвис Кронбергс. Спустя сутки после заявлений президента и премьера он полностью солидаризировался с ними и заявил, что "удаленная работа стала неконтролируемой". Во как!

Но еще через день риторика изменилась, точнее — главный чиновник сделал разворот на 180 градусов и сообщил, что удаленная работа в госуправлении пока сохранится.

Ведь, во–первых, и так 80% клерков работают очно, то есть подавляющее большинство, оказывается, находится на своих местах, а те, кто не находится, вполне могут работать удаленно, поскольку не обслуживают население.

А во–вторых, всех согнать в офисы нынче нереально — нет места. Руководитель Госканцелярии за сутки пришел к выводу, что вполне можно контролировать работу и тех чиновников, которые трудятся из дома. В общем, все остается так, как и было.

Подписи в защиту клерков

Понятно, что прозрение Кронбергса произошло не случайно: он понял, что политики в действительности вовсе и не собираются прессовать чиновников, это была просто игра на публику и, если хотите, дань моде. К тому же выяснилось, что госуправленцы за свои права хотят и умеют бороться — за четыре дня, то есть в рекордно короткие сроки, под инициативой о сохранении удаленной работы на портале manabalss.lv подписались более 10 тысяч граждан ЛР.

Автором инициативы стала старший инспектор Агентства гражданской авиации и по совместительству депутат Сигулдской думы Анце Петерсоне. Она была крайне недовольна "наглостью" руководителей страны, посмевших вмешаться в порядок работы госчиновников.

"Удаленная работа дает возможность всем работникам совместить работу и личную жизнь, одновременно достигая всех результатов в работе. При этом сегодня фактически заморожены зарплаты государственных и муниципальных работников, но предлагается увеличить дорожные расходы, увеличить время, которые работники тратят на работу и с работы, увеличить пробег машин и количество выбросов CO2. Также повысились бы хозяйственные расходы учреждений, ведь учреждения уже уменьшили количество помещений и нагрузку. Следует отметить, что муниципальные и госучреждения уже почти пять лет работают в гибридном режиме, что еще до ковида было целью тех, кто создавал политику в области человеческих ресурсов…" — активно защищает необходимость удаленки Анце Петерсоне.

Не выходя из дома

Да неужели не ясно, что чиновникам приятнее и удобнее работать не выходя из дома?! Например, из своей кухни, сидя за компьютером? Это же относится и к муниципальным чиновникам — они тоже со времен пандемии привыкли трудиться, сидя в домашнем кресле или даже лежа на диване.

А если подумать, то и в этих домашних посиделках есть польза для государства и остального люда: раз клерки не едут на работу, то не используют и личный автотранспорт — не загрязняют окружающую среду и не создают пробок.

На работе, опять–таки, не тратят электричество, воду и туалетную бумагу. Экономия, однако! А еще ведь, как говорил Райкин, если прийти на работу, то можно там такое наворотить, что потом вовек не разгрести! В общем, сидите дома и не отсвечивайте!

Неприкасаемые

Разумеется, никто из клерков не заикнулся о том, что они даже согласны получать меньшую зарплату в обмен на право продолжать удаленную работу. Напротив, как видите, они еще сетуют на замораживание роста зарплаты, забывая о том, что вообще–то рост зарплат в госуправлении происходил все последние пять лет! То есть как раз в тот период, когда чиновники под соусом ковида перешли на "домашнюю" работу.

В принципе, все тут ясно: попытка покуситься на комфорт и благосостояние чиновников полностью провалилась. Если власти не могут даже заставить чиновников явиться на работу, то о сокращении госаппарата не может быть и речи. Что и требовалось доказать!