Министр уточнил, что поможет улучшить регулирование потока пациентов в больницах

Улучшить регулирование потока пациентов в больницах поможет более тесное сотрудничество самих учреждений, а также упорядочивание сети медицинских услуг, над чем уже ведется работа, заявил министр здравоохранения Хосам Абу Мери в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении, пишет LETA.

Министр отметил, что заторы в приемном отделении клинической университетской больницы имени П. Страдиня на прошлой неделе были исключительным случаем, возникшим в результате стечения нескольких обстоятельств. Однако, чтобы избежать подобных проблем в будущем, "необходимо двигаться вперед" – развивать более тесное сотрудничество между больницами, в том числе за пределами Риги.

Абу Мери напомнил, что такие модели сотрудничества хорошо работали во время пандемии Covid-19. В настоящее время реализуется пилотный проект по плану госпитализации, который позволит точнее определить, в каких учреждениях возникают проблемы с приемом пациентов.

Он также подчеркнул, что во многих случаях пациентов, проживающих за пределами Риги, вовсе не следует направлять в столичные больницы, особенно если там уже образуются очереди.

На вопрос, потребуются ли законодательные изменения для реформы регулирования потока пациентов, министр ответил, что Министерство здравоохранения в настоящее время разрабатывает соответствующий отчет, который должен быть готов во второй половине года. Сейчас ожидаются результаты упомянутого пилотного проекта.

По его словам, очень важно также упорядочить сеть медицинских услуг, что уже осуществляется. Это позволит крупным и небольшим больницам наладить более тесное сотрудничество и работать "в единой экосистеме".

Как сообщалось, во вторник на прошлой неделе в приемное отделение больницы имени П. Страдиня обратилось столь большое количество пациентов, что приемные помещения и коридоры оказались переполнены, а проход превратился из двухстороннего в односторонний из-за установленных там кроватей. Одновременно несколько часов в очереди у больницы ожидали и бригады Службы неотложной медицинской помощи.

Министерство здравоохранения пообещало провести детальный анализ данной ситуации.