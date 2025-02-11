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В Латвии готов законопроект о запрете туристических поездок в Россию и Беларусь 9

Политика
Дата публикации: 11.02.2025
BB.LV
В Латвии готов законопроект о запрете туристических поездок в Россию и Беларусь

Инициативу премьерской партии Сейм рассмотрит и наверняка одобрит еще в этом месяце.

Близость муниципальных выборов вынуждает политиков активно искать еще оставшиеся "точки соприкосновения" между Латвией и ее восточными соседями.

Так депутаты Сейма от "Нового Единства" констатировали, что латвийские туристические фирмы продолжают организовывать турпоездки на автобусах из Латвии в Россию и в Белоруссию.

Политики усмотрели в этом угрозу для безопасности страны, поскольку во-первых, велик риск вербовки латвийских подданных спецслужбами этих стран, а во-вторых - нередки случаи задержания наших жителей в этих странах.

И вот уже депутаты премьерского политического объединения сегодня после полудня внесли поправки в Закон о туризме, запрещающие компаниям, предоставляющим услуги туризма, организовывать соответствующие туристические туры в Российскую Федерацию и в Республику Беларусь. Такой запрет можно считать применением национальных санкций в отношении данных стран.

"Путешествия в Россию и Белоруссию - это уже сегодня вопрос безопасности, это создает проблемы, как самим туристам, так и нашим службам. Мы не можем допустить, чтобы туроператоры по-прежнему организовывали развлекательные поездки и наших граждан везли бы в страны, которые не стесняясь выражают желание оккупировать Латвию..." - прокомментировал необходимость запретов депутат Сейма от "Нового Единства" Гатис Лиепиньш.

Судя по всему, поправки не запретят регулярное автобусное сообщение из Риги (и не только) в российские и белорусские города. Хотя это пока еще неясно...

Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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146

Комментарии (9)

  • bt
    bory tchist
    11-го февраля

    В первую мировую войну 1914-го мою бабушку-гимназистку эвакуировали из Белостока в Латвию, где она встретила в 40-м вторую независимость последующую советскую оккупацию... только в 1959-м ей было разрешено оккупационной советской властью – поехать в Белосток, чтобы попрощаться навсегда со своей 93-летней мамой, братом и двумя сёстрами ... (!) вы правильно подсчитали(?) – с 1914-го по 1959-й не видеть родной мамы !!!? p.s. _ так почему непрошеные наглые поселенцы не должны пройти через это же?

    0
    11
  • 11-го февраля

    такими законами мы приближаемся к демократии Северной Кории. даже смешно читать на что готовы наши власть имущие от безысходности. запретами процветания не добьёшся, или может оно этой стране не надо?

    26
    0
  • ТК
    Тото Кутунио
    11-го февраля

    "Такой запрет можно считать применением национальных санкций в отношении данных стран." Это санкции в отношении собственных граждан и свободы передвижения. Лавров двумя словами хорошо таких обозначил.

    81
    1
  • А
    Андрей
    11-го февраля

    А по поводу "завербовать" - они бы сами с себя начали!

    Вот, некто Шлессерс так активно рекламирует гражданина США Дональда Трампа (чей дед замечен в связях с ККК, как сообщают слухи и сплетни), что невольно возникает мысль, что между ними существут давнишняя, глубокая душевная и духовная связь.
    Но не то, что кто-то ещё подумал. И как в таком душевном настрое (можно даже сказать резонансных колебаниях - душа в душу) не дать себя незаметно (ну почти как остальных в Беларуссии или России) завербовать? Так, что сам и не заметишь?!

    И это не важно, что у Трампа уже есть ближайший заметитель, не стесняющийся зиговать для восторженной публики (ну либо он вообще в школе не учился или тупой настолько, что не понимает как это может быть воспринято в том же Израиле, не говоря уже о Европе и странах бывших республиках СССР).

    Так что, граждане депутаты заседатели Сейма, а также СГБ, не поискать ли в своих рядах троянских коней в вакуме?

    13
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    11-го февраля

    Реальна Евро Зона.

    61
    1
  • А
    Андрей
    11-го февраля

    "Ну разобьешь головой стену. А что будешь делать в соседней камере?" Ну поедут люди в Литву, а оттуда в Белоруссию. Или через Турцию или ещё как. Как с тем самым диктаторским газом. Ну входит от не через прямую трубу, а через космос - какая разница? Пока люди будут хотеть сами убедиться в условиях жизни при диктатуре (или отсутствии таковой) Лукашенко или Путина или Си - они будут искать возможности. И найдут!

    А так получается: --- либо правящие настолько наложили в штаны за то, что люди видят разницу, --- либо они настолько свой (титульный) или не свой (в т.ч. понаехавших сотни лет назад и их потомков) считают настолько тупыми, что те сами не смогут разобраться, что такое хорошо, а что такое плохо.

    А народ тем временем понимает: "А вы, друзья, как ни садитеь - всё в музыканты не годитесь!"
    Крылов, басни.

    61
    0
  • ВЛ
    Василий Латгалец
    11-го февраля

    Да всё понятно,власть боится,что люди видят насколько лучше живут соседи.

    114
    4
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    11-го февраля

    Что? На хохольский гулагушек начёсываете писюны? Пусть кто куда хочет, то и едет. На свою голову. В конце концов каждый хозяин своей жизни. И без опеки толстожопых лощёных ублюдков обойдёмся.

    64
    1
  • Д
    Дед
    11-го февраля

    Не хочешь ехать не едь, на хрена других регулировать! А ведь будут те бараны, которые проголосуют за тех уродов, кто запретит спуститься в путинский ад!

    93
    3
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