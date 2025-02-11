В Латвии готов законопроект о запрете туристических поездок в Россию и Беларусь

Инициативу премьерской партии Сейм рассмотрит и наверняка одобрит еще в этом месяце.

Близость муниципальных выборов вынуждает политиков активно искать еще оставшиеся "точки соприкосновения" между Латвией и ее восточными соседями.

Так депутаты Сейма от "Нового Единства" констатировали, что латвийские туристические фирмы продолжают организовывать турпоездки на автобусах из Латвии в Россию и в Белоруссию.

Политики усмотрели в этом угрозу для безопасности страны, поскольку во-первых, велик риск вербовки латвийских подданных спецслужбами этих стран, а во-вторых - нередки случаи задержания наших жителей в этих странах.

И вот уже депутаты премьерского политического объединения сегодня после полудня внесли поправки в Закон о туризме, запрещающие компаниям, предоставляющим услуги туризма, организовывать соответствующие туристические туры в Российскую Федерацию и в Республику Беларусь. Такой запрет можно считать применением национальных санкций в отношении данных стран.

"Путешествия в Россию и Белоруссию - это уже сегодня вопрос безопасности, это создает проблемы, как самим туристам, так и нашим службам. Мы не можем допустить, чтобы туроператоры по-прежнему организовывали развлекательные поездки и наших граждан везли бы в страны, которые не стесняясь выражают желание оккупировать Латвию..." - прокомментировал необходимость запретов депутат Сейма от "Нового Единства" Гатис Лиепиньш.

Судя по всему, поправки не запретят регулярное автобусное сообщение из Риги (и не только) в российские и белорусские города. Хотя это пока еще неясно...