Латвия и ОАЭ договорились о создании бизнес-совета

Латвийская конфедерация работодателей (ЛКРД) и Федерация торгово-промышленных палат Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) во вторник подписали договор о создании совместного бизнес-совета, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной канцелярии.

В целях развития экономического сотрудничества премьер-министр Эвика Силиня вместе с представителями ЛКРД, Латвийского агентства инвестиций и развития и предпринимателями встретилась с министром экономики ОАЭ Абдуллой бин Туком Аль Мари.

Как отметила Силиня, ОАЭ являются крупнейшим торговым партнером Латвии в регионе Персидского залива, и Латвия готова укреплять это сотрудничество. "Латвия открыта для новых инвестиционных проектов из ОАЭ, и мы видим большой потенциал для совместных инициатив", - сказала премьер-министр, отметив, что подписанный сегодня меморандум о взаимопонимании по созданию бизнес-совета - важный шаг на пути к более тесному экономическому партнерству.

Силиня подчеркнула, что эта инициатива откроет новые возможности для предприятий Латвии и ОАЭ, способствуя развитию инвестиций и экспорта.

Генеральный директор ЛКРД Каспарс Горкшс отметил, что новые возможности способствуют развитию, и важно, чтобы ЛКРД, представляющая крупные предприятия Латвии, участвовала в развитии международных отношений. Поэтому в будущем будет организован межгосударственный совет, который будет способствовать развитию экономических отношений и обмену опытом между предприятиями Латвии и ОАЭ.

Горкшс пояснил, что формальная часть уже завершена и началась работа над практическими вопросами, чтобы уже в этом году утвердить состав совета и развивать сотрудничество в сфере образования, фармацевтики, искусственного интеллекта и других отраслях.

Силиня с делегацией находится с визитом в ОАЭ с 10 по 12 февраля.