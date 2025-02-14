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Латвия с другими странами N8 сделала важное заявление по Украине 6

Политика
Дата публикации: 14.02.2025
LETA
Латвия с другими странами N8 сделала важное заявление по Украине

Страны NB8 выступили с совместным заявлением о поддержке Украины, отметив, что их приоритетом на данный момент является укрепление Украины, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной канцелярии.

В формат NB8 входят Латвия, Дания, Эстония, Исландия, Литва, Норвегия, Финляндия и Швеция.

Страны NB8 заявляют, что решительно и безоговорочно поддерживают Украину. "Украина должна быть в состоянии победить в агрессивной войне, которую ведет Россия, чтобы обеспечить справедливость и мир", - заявляют они, подчеркивая, что исход войны будет иметь значительное и долгосрочное влияние на европейскую и трансатлантическую безопасность.

"Нашим приоритетом сейчас является укрепление Украины", - заявляют страны Северной Европы и Балтии, добавляя, что они входят в число стран, оказывающих Украине наибольшую военную помощь, и что эта поддержка будет расти и дальше.

Страны NB8 заявляют, что они работают с Украиной, США и всеми союзниками по НАТО и партнерами по Европейскому союзу для достижения мира с помощью силы. "Мы полностью привержены суверенитету и территориальной целостности Украины. Украина должна получить надежные гарантии безопасности. Украина и Европа должны участвовать в любых переговорах по достижению справедливого и прочного мира", - говорится в заявлении.

Параллельно страны NB8 отмечают, что они делают значительные инвестиции в укрепление своего оборонного потенциала. "Мы обязуемся и дальше укреплять нашу коллективную безопасность и оборону и нести ответственность за мир и безопасность в Европе", - говорится в заявлении.

Совместное заявление NB8 было сделано в то время, когда будущее Украины широко обсуждается по обе стороны океана, а мировые лидеры, включая высших должностных лиц Латвии, собираются на Мюнхенской конференции по безопасности, чтобы обсудить европейскую безопасность и будущее Украины.

#война рф и украины #байба браже
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Комментарии (6)

  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    15-го февраля

    торг компания Латв Республика, которая с 2022 находится в стадии ликвидации и банкровства, делает какие то заявления - оборжака полная

    51
    2
  • 14-го февраля

    может хватит уже людям впаривать то что голос латвии на мировой арене что-то значит, все ведь прекрасно понимают что наша республика со своим жалким ВВП и жуткими долгами ну никак не влияет на мировую политику и экономику в целом, врослые страны без латвии разберутся

    72
    0
  • A
    Anim
    14-го февраля

    Ежели важное - орите погромче. В Гуанчжоу и Йоханнесбурге никто не расслышал, что вы там заявили...

    74
    0
  • MI
    Marija Ivanova
    14-го февраля

    Ну как можно быть такими упоротыми и оторванными от реальности?! Уже во странах люди начинают поддерживать партии, которые ставят в приоритет своих жителей и их интересы.

    138
    0
  • Ч
    Чангл
    14-го февраля

    Боже, дай им ума. От этих стран ничего не зависит. А Дании нужно думать, что их партнёр, а не Россия хотят отжать территорию. Но это будет дружеский подарок как я понимаю.

    119
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    14-го февраля

    Сегодня явно клоунский день. Тупых, напыщеных, сраму неимущих заявлений просто через край. 🙄

    138
    0
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