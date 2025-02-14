Латвия с другими странами N8 сделала важное заявление по Украине

Страны NB8 выступили с совместным заявлением о поддержке Украины, отметив, что их приоритетом на данный момент является укрепление Украины, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной канцелярии.

В формат NB8 входят Латвия, Дания, Эстония, Исландия, Литва, Норвегия, Финляндия и Швеция.

Страны NB8 заявляют, что решительно и безоговорочно поддерживают Украину. "Украина должна быть в состоянии победить в агрессивной войне, которую ведет Россия, чтобы обеспечить справедливость и мир", - заявляют они, подчеркивая, что исход войны будет иметь значительное и долгосрочное влияние на европейскую и трансатлантическую безопасность.

"Нашим приоритетом сейчас является укрепление Украины", - заявляют страны Северной Европы и Балтии, добавляя, что они входят в число стран, оказывающих Украине наибольшую военную помощь, и что эта поддержка будет расти и дальше.

Страны NB8 заявляют, что они работают с Украиной, США и всеми союзниками по НАТО и партнерами по Европейскому союзу для достижения мира с помощью силы. "Мы полностью привержены суверенитету и территориальной целостности Украины. Украина должна получить надежные гарантии безопасности. Украина и Европа должны участвовать в любых переговорах по достижению справедливого и прочного мира", - говорится в заявлении.

Параллельно страны NB8 отмечают, что они делают значительные инвестиции в укрепление своего оборонного потенциала. "Мы обязуемся и дальше укреплять нашу коллективную безопасность и оборону и нести ответственность за мир и безопасность в Европе", - говорится в заявлении.

Совместное заявление NB8 было сделано в то время, когда будущее Украины широко обсуждается по обе стороны океана, а мировые лидеры, включая высших должностных лиц Латвии, собираются на Мюнхенской конференции по безопасности, чтобы обсудить европейскую безопасность и будущее Украины.