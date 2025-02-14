Мюнхенская конференция: латвийская делегация выражает тревогу и говорит…о конце мира

«В этом году атмосфера в Мюнхене особенно электризующая. Я хорошо помню атмосферу, царившую здесь в феврале 2014 года, затем различные напряженные дискуссии в 2023, 2024 годах и сейчас.

Множество исторических параллелей в разговоре и в то же время четкое осознание того, что их повторение стало бы очень быстрым концом мира, каким мы его знаем.

#MSC2025 Другой День святого Валентина, с другими надеждами и ожиданиями», - написала она в своем микроблоге «Х».

Šogad Minhenē īpaši elektrizēta atmosfēra. Labi atceros noskaņojumu šeit 2014. gada februārī, tad citādas saspringtas diskusijas 2023., 2024.gadā un šobrīd. Daudz vēsturisku līdzību sarunās un vienlaikus skaidra apziņa, ka to atkārtošanās būtu ļoti straujas beigas pasaulei, ko… — Dr. Zanda Kalniņa-Lukaševica (@ZKLukasevica) February 14, 2025

Как сообщалось ранее, президент США в среду заявил, что у него состоялся «продуктивный» телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, на котором Трамп договорился с Путиным о «немедленном» начале переговоров по прекращению начатой Россией войны.

Кроме того, в среду состоялся разговор президента США с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого обсуждались способы прекращения войны.