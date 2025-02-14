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Мюнхенская конференция: латвийская делегация выражает тревогу и говорит…о конце мира 4

Политика
Дата публикации: 14.02.2025
BB.LV
Мюнхенская конференция: латвийская делегация выражает тревогу и говорит…о конце мира

Заместитель спикера Сейма Занда Калниня-Лукашевица написала сделала тревожно заявление с полей Мюнхенской конференции, говоря о…конце мира. Таким образом Калниня-Лукашевица подчеркнула важность нынешней конфернции.

«В этом году атмосфера в Мюнхене особенно электризующая. Я хорошо помню атмосферу, царившую здесь в феврале 2014 года, затем различные напряженные дискуссии в 2023, 2024 годах и сейчас.

Множество исторических параллелей в разговоре и в то же время четкое осознание того, что их повторение стало бы очень быстрым концом мира, каким мы его знаем.

#MSC2025 Другой День святого Валентина, с другими надеждами и ожиданиями», - написала она в своем микроблоге «Х».

Как сообщалось ранее, президент США в среду заявил, что у него состоялся «продуктивный» телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, на котором Трамп договорился с Путиным о «немедленном» начале переговоров по прекращению начатой Россией войны.

Кроме того, в среду состоялся разговор президента США с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого обсуждались способы прекращения войны.

#война рф и украины #политики
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Комментарии (4)

  • A
    Anim
    14-го февраля

    Очередной пук. Но испорченного воздуха никто не заметил...

    3
    0
  • VS
    Vad Sorry
    14-го февраля

    Какое ей спасибо,на самолёте туда летала, 5 звёздочек гостиница, премии за внеурочное. Как это было было важно для Латвийской экономики!!! Спасибо за её мнение я такой дурак ни понимал этого раньше.

    52
    0
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    14-го февраля

    Вот так вот посетишь всякие конгрессы и мысль о конце света посещает чаще.

    33
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    14-го февраля

    О! А вот и ещё одна дура из сборной "латвийской психиатрической больницы".

    66
    0

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