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СМИ: рестарт правительства планируется начать со смены министров 5

Политика
Дата публикации: 14.02.2025
LETA
СМИ: рестарт правительства планируется начать со смены министров

Грозит ли правительству под руководством Эвики Силини ("Новое Единство") "рестарт"? По неофициальной информации, имеющейся в распоряжении Латвийского телевидения (ЛТВ), сейчас коалиция очень близка к этому.

Премьер-министр на следующей неделе может выступить с планом по улучшению работы, или перезапуску, правительства. В качестве одной из составляющих плана упоминается замена отдельных министров правительства.

"Внутри назрела такая ситуация, что нужны изменения, - рассказал ЛТВ депутат Сейма от "Нового Единства" Айнарс Латковскис. - Я достаточно ясно скажу, что у нас очень тяжело идут вопросы, которые находятся в ведении Министерства сообщения. Мы должны решить, не нужен ли нам новый сильный министр, способный принимать и реализовывать решения".

Одним из решений, которое позволило бы не покидать правительство "Прогрессивным", - а они в свое время подавали своего министра сообщения Каспарса Бришкенса в качестве гаранта стабильности этого правительства - могла бы стать одновременная отставка одного или даже двух министров коалиционных партий, гласит имеющаяся в распоряжении ЛТВ информация.

"Премьер-министр имеет право дать оценку всем министрам, такое право имеют и фракции. Мы оценим работу всех министров, от [министра финансов Арвилса] Ашераденса ("Новое Единство") до [министра благосостояния Улдиса] Аугулиса (Союз зеленых и крестьян)", - пояснил председатель парламентской фракции "Прогрессивных" Андрис Шуваев. - Мы все хотим, чтобы эта коалиция продолжила работать вплоть до следующих выборов в Сейм".

Союз зеленых и крестьян также готов продолжить работу в правительстве вместе с нынешними партнерами по коалиции.

"Мы все вместе думаем о том, что значит рестарт. Это включает не только перестановку министров, но гораздо более широкий круг вопросов: улучшение работы, например, вопросы избрания должностных лиц", - отметил депутат Сейма Аугустс Бригманис (Союз зеленых и крестьян).

Если бы к правительству присоединилась какая-либо из оппозиционных партий, то это уже было бы формирование новой коалиции, которой необходимо голосование о доверии в Сейме. Национальное объединение и "Объединенный список" отмечают, что вместе они образуют тесный блок.

"Я думаю, это будут косметические изменения: Силиня понимает, что если это правительство прекратит свое существование, она больше не будет премьером. Она все-таки попытается найти с действующими партнерами какой-то баланс", - считает председатель парламентской фракции Национального объединения Райвис Дзинтарс.

#эвика силиня #правительство
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Комментарии (5)

  • MT
    Michael T.
    14-го февраля

    35 лет...страна была с нулем по долгам..а теперь? БЕЗДАРИ!! ВСЕ ПРОСРАЛИ!! ПОЗОР!!!

    11
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    14-го февраля

    Круговорот фекалий в сейме. Ты погрел стульчик, теперь дай мне...

    9
    1
  • VS
    Vad Sorry
    14-го февраля

    А Силиню вообще волнует что происходит в стране? Она по саммитам мира катается и учит всех демократии, а министров перегропируют , шило на мыло. И будет всё как всегда. Рука руку моет. Главный тренд латышский язык и помощь Украине, и всё место обеспеченно. Остальных кто ни так думает в целе национальной безопасности под суд. А экономика нет проблем кредиты ещё дают откаты идут когда до максимума дойдет они свалят к морю, а вы и ваши дети будете отдавать

    35
    0
  • JB
    Janis Berzin
    14-го февраля

    «А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь» -Крылов Иван Андреевич.

    54
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    14-го февраля

    Какой нафиг рестарт?! В отставку всех!!!

    45
    2
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