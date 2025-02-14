На ежегодной дискуссии Института внешней политики мы лично встретились с теми, кто осуществляет сегодня дипломатию Латвии. Карлис Буковскис, глава уважаемой аналитической структуры, открыл мероприятие у баннера с лозунгом – «Латвия в Совете Безопасности ООН 2026-2027. Вместе за мир и устойчивость».

Балтия формирует политику НАТО по России

Инара Мурниеце, председатель Комиссии Сейма по иностранным делам

Политик начала с того, что обсуждение внешней политики в парламенте стало гораздо более интенсивным – под стать тем изменениям, которые происходят в мире:

– У нас есть новая министр и новое дыхание во внешней политике. В текущем году она видит главный приоритет – безопасность. Идем на 5% ВВП трат на оборону, – поставила амбициозную цель политик Национального объединения, – ведь ситуация в мире меняется крайне быстро...

Госсекретарь МИД ЛР Анджейс Вилюмсонс заявил:

– Безопасность в Латвии должна опираться как на собственно оборону, так на экономику и совокупность граждан.

Сам он пришел в систему внешнеполитического ведомства еще в 1990-е. Ныне, разумеется, вызовы другие, но регион Балтии, по его мнению, очень важен – именно мы формируем в НАТО политику в отношении России.

Хаос на мировой улице

Эдуардс Стипрайс, руководитель группы планирования МИД ЛР, указал, что «столь быстро наши внешнеполитические приоритеты не изменятся»:

– Мы не можем говорить о безопасности без денег, а их где-то надо заработать...

Хорошей новостью он считает то, что не вспыхнула война совсем близко к Латвии:

– Если бы мы привели простой пример: наша армия – это пожарные, а МИД – пожарные инспекторы, следящие за тем, чтобы огонь вообще не появился.

Для Стипрайса весьма важным является участие Латвии в военном альянсе НАТО. Взаимная лояльность была подтверждена на юбилейном саммите альянса в Вашингтоне – и присутствие союзников в нашей стране, и готовность их нас защищать. Дипломат высказал свою концепцию:

– Чтобы ближайшее государство-агрессор Россия не была столь сильна, чтобы на нас напасть. Как бы цинично ни звучало – на нашем месте воюют и страдают украинцы. Наш долг – помогать им.

В последнее время возникло немало сомнений в жизнеспособности «порядка, основанного на правилах». Для Латвии, как небольшой страны, особо важно соблюдение международного права: если мы вернемся к тому, что прав тот, кто в данный момент сильней – какой хаос воцарится на улице...

...Потому ЛР и стремится на 2 года – в 2026-2027 гг. – занять место непостоянного участника Совбеза ООН. Они, кстати, могут тоже организовать вето – достаточно 7 из 10 членов.

«Лучше быть за столом, а не на столе», – пошутил дипломат.

В любом случае, наша республика в предвыборной кампании (голосование будет в июне – а соревноваться придется с Кипром) уже заполучила немало сторонников в международном сообществе. Причем не только близких – но и Африки, Латинской Америки, Океании.

Что же касается исхода войны в Украине, то, указал Стипрайс, «мы всегда считаемся с наихудшим сценарием»:

– Нам нужно очень серьезно подойти к своему оборонному потенциалу. Ведь не зря на улице Валдемара министерства иностранных дел и обороны разделяет всего пара кварталов.

...МИД ЛР проводит постоянные совещания и с дипломатами США («это не панацея»), и с Европой – но ситуация меняется крайне быстро. Как говорит старое китайское проклятие: чтобы тебе жить в эпоху перемен.

Кстати, о КНР. По образному выражению Стипрайса, «наша дипломатия сравнивает его с глобальными переменами климата – по сравнению с бурей, которую олицетворяет Россия»:

– Китай приноравливает свою внешнюю политику со своей абсолютно несбалансированной экономикой и кризисом перепроизводства. Китай уничтожает возможности экономического роста многих государств «третьего мира». Своей политикой демпинга они делают эти страны поставщиками сырья, производить там что-либо становится невыгодным.

Трамп ударил долларом по белорусской оппозиции

Нилс Муйжниекс, посланник ООН по правам человека в Беларуси

Дипломат обратился к теме соседнего государства, где в 7-й раз Лукашенко стал президентом:

– Я не назвал бы это выборами, но – специальной электоральной операцией. Оппозиции нет, есть несколько активистов. Но за границей диаспора очень сплоченная и профессиональная. Вместе с тем, у белорусов на Западе нет ясности, что же делать дальше.

Нилс Муйжниекс:

– Я не работаю в государственном управлении и могу сказать открыто, что современный миропорядок подвержен угрозе со стороны Трампа, что помогает Путину и Лукашенко. Возникла мрачная картина: когда Трамп прежде был у власти, многие страны сказали, что возьмут на себя брешь. Хотя бы в сфере репродуктивного здоровья женщин – раньше это были Нидерланды, сейчас никого. Прекращены проекты США по России, Беларуси, Украине. Две трети финансирования белорусской диаспоры шло оттуда. Так что Латвии и Европе надо мобилизоваться. Сигналы – нехорошие...

2025 год будет хаосом. Кто бы мог пару месяцев назад сказать, что Гренландия будет камнем преткновения единства НАТО?

...Затронули на дискуссии и тему Международного уголовного суда, в контексте Израиля. Нилс Муйжниекс, правозащитник по первой специальности, напомнил, что США очень не хотели, чтобы их солдат преследовали за военные преступления – потому они не присоединились к МУС. Сейчас Вашингтон будет препятствовать расследованиям МУС против действий ЦАХАЛ.

Также Муйжниекс подчеркнул, что для Минска сейчас важней Пекин, нежели Москва. Белорусская элита учит китайский язык, что позволяет им маневрировать между Востоком и Западом. Растет и дипломатия КНР: «В Женеве только 30 дипломатов из Китая занимаются проблемой прав человека. Если Китай будет крупнейшим донором организаций прав человека, то – чей подход победит, американский или китайский?»

«Чтобы не произошло нападения со стороны России»

Имантс Лиегис, советник министра обороны Латвии сказал, что главными внешними обстоятельствами для нас были выборы в США:

– Позитивная новость была в том, что 6 ноября мы уже знали, какой будет новая администрация. Все более становилось ясным, что при любом варианте Европе для обороны нашего региона нужно будет делать больше. Это – не новая история.

И. Лиегис напомнил, что в первое президентство Трампа было всего 7 стран НАТО, которые тратили 2% ВВП на оборону – сейчас же уже 23.

НАТО нужно делать больше, чтобы на наши государства не произошло нападение со стороны России, – еще раз вышел на тему военного бюджета выходец из латышской диаспоры на Западе. – Не думаю, что США выйдут из НАТО. ...Господин Лиегис призвал в раскладах ситуации в Евросоюзе, и Североатлантическом альянсе учитывать и важный фактор Франции, где Макрон останется у власти до 2027 года. Определил советник министра и место Поднебесной:

– Китай – это вызов, а не угроза, которой является Россия.

Прогноз

Андрейс Пилдеговичс, посол Латвии при ООН:

«Латвию выберут в Совбез в июне. Трамп не выведет ООН из Нью-Йорка, потому что она дает в бюджет города три миллиарда долларов в год».