«Лед наконец-то тронулся» - Силиня в восторге от долгожданного заявления Шольца

Премьер-министр Латвии Эвика Силини выразила свой восторг по поводу решения канцлера Германии Олафа Шольца, призвавшего поднять оборонные расходы его страны.
«Чтобы обеспечить мирную жизнь европейцев в будущем, нам необходимо продолжать увеличивать наши расходы на оборону. С этой целью я предлагаю исключение в Пакте стабильности ЕС — для всех инвестиций в оборонное оборудование, которые превышают предыдущий ориентир НАТО в 2%», - указал сегодня канцлер Германии Олаф Шольц.
Решение политика поспешила прокомментировать премьер-министр Латвии Эвика Силиня, которая очень давно ждала этого решения.
«Лед наконец-то тронулся! За последний год я поднимала этот вопрос бесчисленное количество раз на заседаниях Европейского совета — он имеет решающее значение для европейской безопасности и лидерства», - прокомментировала решение Шольца Силиня.
Ledus ir beidzot sakustējies!— Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) February 15, 2025
Esmu neskaitāmas reizes šo jautājumu uzrunājusi pēdējā gada laikā Eiropadomēs - tas ir būtiski Eiropas drošībai un līderībai. https://t.co/jLC0JFadSY
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