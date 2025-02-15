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«Лед наконец-то тронулся» - Силиня в восторге от долгожданного заявления Шольца 4

Политика
Дата публикации: 15.02.2025
BB.LV
«Лед наконец-то тронулся» - Силиня в восторге от долгожданного заявления Шольца

Премьер-министр Латвии Эвика Силини выразила свой восторг по поводу решения канцлера Германии Олафа Шольца, призвавшего поднять оборонные расходы его страны.

«Чтобы обеспечить мирную жизнь европейцев в будущем, нам необходимо продолжать увеличивать наши расходы на оборону. С этой целью я предлагаю исключение в Пакте стабильности ЕС — для всех инвестиций в оборонное оборудование, которые превышают предыдущий ориентир НАТО в 2%», - указал сегодня канцлер Германии Олаф Шольц.

Решение политика поспешила прокомментировать премьер-министр Латвии Эвика Силиня, которая очень давно ждала этого решения.

«Лед наконец-то тронулся! За последний год я поднимала этот вопрос бесчисленное количество раз на заседаниях Европейского совета — он имеет решающее значение для европейской безопасности и лидерства», - прокомментировала решение Шольца Силиня.

# германия #эвика силиня
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Комментарии (4)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    16-го февраля

    А всё же усики и чёлочка бы ему пошли...очень пошли...🤔

    4
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    15-го февраля

    Силиня реальная дура. Шольц после 23-го февраля будет никто(хотя он и сейчас такой же), официально никто. И сам он заявил что политикой больше заниматься не будет( какой кошмар. Немцы рыдают по этому поводу. Это сарказм). С ним делегация США встречаются не захотела. А латвийская "шл...ха" торгует собой и направо, и налево. Ну хоть кому нибудь. Или она тупо отчиталась по сливу Латвии немцам. В очередной раз.

    60
    3
  • Д
    Дед
    15-го февраля

    Трамп пришел,Шавки мечутся, куда лизнуть хозяина, чтобы угодить

    112
    1
  • ЯО
    Яшка Одесский
    15-го февраля

    Мозги у вас "тронулись' твари.

    106
    2

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