«Лед наконец-то тронулся» - Силиня в восторге от долгожданного заявления Шольца

«Чтобы обеспечить мирную жизнь европейцев в будущем, нам необходимо продолжать увеличивать наши расходы на оборону. С этой целью я предлагаю исключение в Пакте стабильности ЕС — для всех инвестиций в оборонное оборудование, которые превышают предыдущий ориентир НАТО в 2%», - указал сегодня канцлер Германии Олаф Шольц.

Решение политика поспешила прокомментировать премьер-министр Латвии Эвика Силиня, которая очень давно ждала этого решения.

«Лед наконец-то тронулся! За последний год я поднимала этот вопрос бесчисленное количество раз на заседаниях Европейского совета — он имеет решающее значение для европейской безопасности и лидерства», - прокомментировала решение Шольца Силиня.