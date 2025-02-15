Президент Латвии обсудил с наследным принцем Лихтенштейна нюансы привлечения России к ответственности за нападение на Украину.

В субботу, 15 февраля президент Латвии Эдгар Ринкевич в рамках Мюнхенской конференции по безопасности встретился с наследным принцем Лихтенштейна Алоизом, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество между странами, а также поддержку Украины в вопросе привлечения России к ответственности, сообщили bb.lv в окружении президента ЛР.

Ринкевич выразил готовность продолжать сотрудничество в международных организациях, в том числе по вопросу привлечения России и её должностных лиц к ответственности за военные преступления.

Одновременно Э. Ринкевич выразил удовлетворение тесным сотрудничеством с Лихтенштейном в процессе создания Специального трибунала. Он подчеркнул, что принципы и механизмы его создания должны быть приемлемыми для Украины.

Во время встречи стороны также обсудили дальнейшие шаги и меры для продвижения международного механизма репараций, включая создание Реестра ущерба, документирующего убытки, нанесенные Украине в результате российской агрессии.