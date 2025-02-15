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Ринкевич обсудил с принцем Алоизом, как наказать Путина и взыскать репарации с России 6

Политика
Дата публикации: 15.02.2025
BB.LV
Принц - справа.

Принц - справа.

ФОТО: president.lv

Президент Латвии обсудил с наследным принцем Лихтенштейна нюансы привлечения России к ответственности за нападение на Украину.

В субботу, 15 февраля президент Латвии Эдгар Ринкевич в рамках Мюнхенской конференции по безопасности встретился с наследным принцем Лихтенштейна Алоизом, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество между странами, а также поддержку Украины в вопросе привлечения России к ответственности, сообщили bb.lv в окружении президента ЛР.

Ринкевич выразил готовность продолжать сотрудничество в международных организациях, в том числе по вопросу привлечения России и её должностных лиц к ответственности за военные преступления.

Одновременно Э. Ринкевич выразил удовлетворение тесным сотрудничеством с Лихтенштейном в процессе создания Специального трибунала. Он подчеркнул, что принципы и механизмы его создания должны быть приемлемыми для Украины.

Во время встречи стороны также обсудили дальнейшие шаги и меры для продвижения международного механизма репараций, включая создание Реестра ущерба, документирующего убытки, нанесенные Украине в результате российской агрессии.

#эдгар ринкевич
1
66

Комментарии (6)

  • AG
    Aleks Gurik
    17-го февраля

    2 великие державы обсудили Россию

    2
    0
  • VS
    Vad Sorry
    16-го февраля

    Всё хуторяне в мечтах о своей важности от которой распирает и сосут лединец

    19
    0
  • VS
    Vad Sorry
    16-го февраля

    США не считают, что мирные переговоры с Россией должны включать европейцев, сказал в Мюнхене представитель Трампа Кит Келлог. На переговоры в Саудовской Аравии их не приглашают

    15
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    16-го февраля

    С папой римским ещё обсудите влажные мечты как вы путича петушить будете. Клоунские дни нонстоп.🤡 Фаза луны что ли или комета какая то близко пролетает? В последние дни тупость эпическая, чсвэшность пигмеев разных и шавок, как с цепи сорвалась 🙄 Несут такое, что скажи ты это и посмотри на себя в зеркало, так от стыдобы сгоришь к чёрту вместе с лопнувшим зеркалом.

    48
    0
  • JD
    Janis Dombris
    16-го февраля

    Ахаха самим не смешно, риня обсуждает Пуķина с принцем лихтенштейна

    66
    1
  • MiU
    Made in USSR
    Janis Dombris
    16-го февраля

    Бодался телёнок с дубом (с)

    40
    0
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