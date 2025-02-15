«Прогрессивные» открыты для переговоров об изменениях в правительстве

В то же время, по его словам, "Прогрессивные" не допустят косметических изменений путем замены одного министра.

Шуваев признал, что в последние недели возникли вопросы по поводу работы правительства, но в коалиции сложилась ситуация, когда правительство сталкивается с проблемами, связанными не только с представителями "Прогрессивных". По его мнению, осенью все внимание незаслуженно было обращено только к работе министров "Прогрессивных".

По словам Шуваева, коалиция не смогла четко сформулировать задачи, поэтому необходимо вновь сесть за стол переговоров и договориться о механизмах сотрудничества.

"Есть партнеры по коалиции, которые хотят пересмотреть состав Кабинета министров. Если есть такое желание, то "Прогрессивные" открыты к разговору, потому что сама партия тоже ставит перед собой важные вопросы", - сказал ее сопредседатель.

Шуваев не стал прогнозировать результат таких переговоров, отметив, что пока никаких предложений по ротации министров не поступало.

Как сообщалось, премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") в настоящее время проводит переговоры с министрами о проделанной работе и приоритетах этого года. По итогам встреч с министрами премьер пообещала предоставить выводы, не исключая возможности замены тех или иных членов правительства.