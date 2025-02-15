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«Прогрессивные» открыты для переговоров об изменениях в правительстве 1

Политика
Дата публикации: 15.02.2025
LETA
«Прогрессивные» открыты для переговоров об изменениях в правительстве

Партия "Прогрессивные" открыта для переговоров об изменениях в составе Кабинета министров, заявил агентству ЛЕTA сопредседатель партии Андрис Шуваев.

В то же время, по его словам, "Прогрессивные" не допустят косметических изменений путем замены одного министра.

Шуваев признал, что в последние недели возникли вопросы по поводу работы правительства, но в коалиции сложилась ситуация, когда правительство сталкивается с проблемами, связанными не только с представителями "Прогрессивных". По его мнению, осенью все внимание незаслуженно было обращено только к работе министров "Прогрессивных".

По словам Шуваева, коалиция не смогла четко сформулировать задачи, поэтому необходимо вновь сесть за стол переговоров и договориться о механизмах сотрудничества.

"Есть партнеры по коалиции, которые хотят пересмотреть состав Кабинета министров. Если есть такое желание, то "Прогрессивные" открыты к разговору, потому что сама партия тоже ставит перед собой важные вопросы", - сказал ее сопредседатель.

Шуваев не стал прогнозировать результат таких переговоров, отметив, что пока никаких предложений по ротации министров не поступало.

Как сообщалось, премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") в настоящее время проводит переговоры с министрами о проделанной работе и приоритетах этого года. По итогам встреч с министрами премьер пообещала предоставить выводы, не исключая возможности замены тех или иных членов правительства.

#партии #правительство
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    15-го февраля

    В жопу леваков и зелёных. Чума на них и гретту тумберг верхом на министре климата.

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