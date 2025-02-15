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Ринкевич: если хотим мира, надо готовиться к войне 6

Политика
Дата публикации: 15.02.2025
BB.LV
Ринкевич: если хотим мира, надо готовиться к войне

Если мы хотим мира, мы должны быть готовы к войне и всем сценариям, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич на встрече с главнокомандующим ОВС НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи в субботу в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

Как сообщил советник президента по коммуникациям Мартиньш Дрегерис, Ринкевич и Каволи обсудили присутствие союзников по НАТО в Латвии, а также готовность сил и возможностей НАТО.

Президент высоко оценил присутствие военнослужащих стран НАТО в Латвии как на суше, так и в Балтийском море и в воздушном пространстве стран Балтии.

По словам Ринкевича, очевидно, что Россия представляет долгосрочную угрозу евроатлантической безопасности.

«Готовность и постоянное присутствие сил и возможностей НАТО на восточном фланге имеют решающее значение для обеспечения эффективного сдерживания. Если мы хотим мира, мы должны быть готовы к войне и всем сценариям», — отметил Ринкевич.

Принимая во внимание роль Каволи как Верховного главнокомандующего вооруженными силами США в Европе, президент подчеркнул стратегическую важность присутствия американских войск в Европе.

Как сообщил Дрегерис, в ходе встречи обе стороны также подчеркнули необходимость обеспечения союзнической военной поддержки Украины, тем самым укрепив ее позиции за потенциальным столом переговоров.

#эдгар ринкевич
1
52

Комментарии (6)

  • VS
    Vad Sorry
    16-го февраля

    США не считают, что мирные переговоры с Россией должны включать европейцев, сказал в Мюнхене представитель Трампа Кит Келлог. На переговоры в Саудовской Аравии их не приглашают

    2
    0
  • VS
    Vad Sorry
    16-го февраля

    Придурок

    1
    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    15-го февраля

    они все поедут в Швецию согласно договору 1721г

    35
    2
  • НС
    Николай Семёнов
    15-го февраля

    Ринкевич, ласковый телёнок двух маток сосёт, а не к войне готовится.

    38
    2
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Николай Семёнов
    16-го февраля

    Они в дипломатию умом не вышли 😒 Даже не знают что это такое. У лв дипломатии две функции-подлизнуть с обожанием и злобно потявкать. Это маловато для искусства политического баланса.

    15
    0
  • JB
    Janis Berzin
    15-го февраля

    Эдгараст собрался на войну, не вылезая из обширной резиденции в Юрмале. Если вдруг война покатится в другую сторону, сдриснет в Канаду как нацистские родственники президентши бабы Вайры?

    65
    1
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