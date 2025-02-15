Ринкевич: если хотим мира, надо готовиться к войне

Если мы хотим мира, мы должны быть готовы к войне и всем сценариям, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич на встрече с главнокомандующим ОВС НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи в субботу в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

Как сообщил советник президента по коммуникациям Мартиньш Дрегерис, Ринкевич и Каволи обсудили присутствие союзников по НАТО в Латвии, а также готовность сил и возможностей НАТО.

Президент высоко оценил присутствие военнослужащих стран НАТО в Латвии как на суше, так и в Балтийском море и в воздушном пространстве стран Балтии.

По словам Ринкевича, очевидно, что Россия представляет долгосрочную угрозу евроатлантической безопасности.

«Готовность и постоянное присутствие сил и возможностей НАТО на восточном фланге имеют решающее значение для обеспечения эффективного сдерживания. Если мы хотим мира, мы должны быть готовы к войне и всем сценариям», — отметил Ринкевич.

Принимая во внимание роль Каволи как Верховного главнокомандующего вооруженными силами США в Европе, президент подчеркнул стратегическую важность присутствия американских войск в Европе.

Как сообщил Дрегерис, в ходе встречи обе стороны также подчеркнули необходимость обеспечения союзнической военной поддержки Украины, тем самым укрепив ее позиции за потенциальным столом переговоров.