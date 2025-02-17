Чтобы остаться у власти, Силиня обещает «справедливо и честно» уволить несколько министров

Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") в течение этой недели планирует завершить переговоры с министрами, а затем озвучит дальнейшие планы правительства и возможные изменения в составе министров.

Премьер-министр не стала подробно объяснять, каких именно изменений в правительстве можно ожидать.

"Все будет справедливо и честно", - ответила Силиня на вопрос, насколько широкими могут быть изменения в составе министров.

Премьер-министр добавила, что на этой неделе она проинформирует общественность о задачах, которые правительство в ближайшее время должно выполнить в первую очередь.

В последние недели многие политики правящей коалиции высказывались о том, что в работе правительства необходим и ожидается "рестарт".

В политических кулуарах в качестве наиболее правдоподобной звучит версия о том, что "перезапуском" может послужить замена министров, и первым кандидатом в данном контексте обычно упоминается глава перегруженной различными проблемами отрасли сообщения Каспар Бришкенс ("Прогрессивные"), однако допускаются и более широкие изменения в составе министров, например, смена одного министра от каждой из коалиционных партий.

Более широкие перемены в правящей коалиции, такие как ее расширение, упоминаются реже: партии подчеркивают, что фактически это означало бы конец правительства Силини и формирование новой коалиции.