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Чтобы остаться у власти, Силиня обещает «справедливо и честно» уволить несколько министров 4

Политика
Дата публикации: 17.02.2025
BB.LV
Чтобы остаться у власти, Силиня обещает «справедливо и честно» уволить несколько министров

Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") в течение этой недели планирует завершить переговоры с министрами, а затем озвучит дальнейшие планы правительства и возможные изменения в составе министров.

Премьер-министр не стала подробно объяснять, каких именно изменений в правительстве можно ожидать.

"Все будет справедливо и честно", - ответила Силиня на вопрос, насколько широкими могут быть изменения в составе министров.

Премьер-министр добавила, что на этой неделе она проинформирует общественность о задачах, которые правительство в ближайшее время должно выполнить в первую очередь.

В последние недели многие политики правящей коалиции высказывались о том, что в работе правительства необходим и ожидается "рестарт".

В политических кулуарах в качестве наиболее правдоподобной звучит версия о том, что "перезапуском" может послужить замена министров, и первым кандидатом в данном контексте обычно упоминается глава перегруженной различными проблемами отрасли сообщения Каспар Бришкенс ("Прогрессивные"), однако допускаются и более широкие изменения в составе министров, например, смена одного министра от каждой из коалиционных партий.

Более широкие перемены в правящей коалиции, такие как ее расширение, упоминаются реже: партии подчеркивают, что фактически это означало бы конец правительства Силини и формирование новой коалиции.

#эвика силиня
0
17

Комментарии (4)

  • VS
    Vad Sorry
    17-го февраля

    Это всё подождёт!!! Это ни важно она сейчас трудится по миру катается учит всех демократии что на хуторе коровы ни доенные это ни важно, она мировые проблемы решает ни мешайте ей!!!

    24
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    17-го февраля

    Пожалуйста! От кого это зависит и кто это может сделать: УБЕРИТЕ ЭТУ ДУРУ!!! Из сочувствия к Латвии уберите пожалуйста ее.

    33
    0
  • JL
    Janina LV
    17-го февраля

    Силиния рубит с плеча,
    Министры падают с крючка.
    Кого уволит, не сказать,
    Но власть-то хочется держать!

    «Честно!», — клянётся нам опять,
    И справедливость обещать.
    А мы в ответ: да брось, мадам,
    Ведь знаем, кто тут чей карман! 😏

    29
    2
  • Д
    Дед
    17-го февраля

    После реал балтик им всем справедливо и честно будет застрелится.

    61
    0

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