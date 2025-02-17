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Если бы завтра выборы в Сейм... Подоспели свежие рейтинги 1

Политика
Дата публикации: 17.02.2025
BB.LV
Фото - Латвийское ТВ

Фото - Латвийское ТВ

Из правящих рейтинг вырос только у Союза зеленых и крестьян.

Если бы выборы в Сейм состоялись бы в январе, то пятипроцентный барьер, с учетом равномерного распределения и пока еще неопределившихся, преодолели бы 8 политических сил. Первую строчку рейтинга, по данным опроса, проведенного SKDS по заказу Латвийского ТВ, по-прежнему удерживает Национальное объединение (18,1% поддержки избирателей), а на втором месте закрепилась "Латвия на первом месте" (14,2%). Тройку лидеров замыкает "Новое Единство", которое поддерживает 11,4% избирателей. Четвертое место за партией "Прогрессивные" - за нее готовы голосовать 10,6% опрошенных.

На пятое место ворвались "зеленые крестьяне", а на шестом - Объединенный список с 9,5% и 9,1% поддержки граждан ЛР. Седьмое место у партии "Стабильности!", которой выразили доверие 7,7% респондентов. Если бы выборы проходили в январе, то пятипроцентный барьер имела бы шанс преодолеть и партия "Согласие" - 5,4% поддержки избирателей.

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Эдуард Эльдаров
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Комментарии (1)

  • JB
    Janis Berzin
    18-го февраля

    " Выборы, выборы - депутаты пи..ры!" - иллюзия выбора, буржуазный цирк с целью легитимизировать господство правящего класса, угнетающего, грабящего трудящихся.

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