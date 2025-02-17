Парламентарии призовут усилить санкции в отношении России и Белоруссии, а также быстрее создать Специальный Трибунал по расследованию преступлений против Украины.

Ровно через неделю, 24-го февраля, исполнится три года войне на Украине и комиссия Сейма по иностранным делам подготовила проект заявления Сейма ЛР в связи с этой датой. В заявлении, в частности, говорится о том, что "агрессия против Украины - это не изолированная война, а глобальная угроза всеми миру и стабильности в мире". В проекте заявления подтверждается поддержка Латвией интеграции Украины в ЕС и НАТО, также говорится о том, что все "оккупированные и незаконно аннексированные территории - Крымская автономная республика и Севастополь, а также части Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожского регионов, - принадлежат суверенной и территориально неделимому Украинскому государству".

Авторы заявления настаивают на усилении санкций как в отношении Российской Федерации, так и Республики Беларусь. В заявлении поддерживается скорейшее создание Специального Трибунала по привлечению к ответственности виновных в преступлениях против Украины.

Сейм в своем заявлении планирует подчеркнуть, что "Латвия стоит рядом с Украиной и ее народом и неустанно будет поддерживать борьбу украинцев за независимость и свою землю до победы".

Заявление Сейм планирует принять на ближайшем пленарном заседании - 20-го февраля.