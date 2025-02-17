Политика сплочения общества, проводимая Министерством культуры, не является целенаправленной, не дает измеримых результатов, а также остается нечеткой, разрозненной и неэффективной. Такой вывод сделала Государственный контроль в ходе аудита, сообщает LETA.

Руководитель отдела общественных связей и внутренней коммуникации Госконтроля Гунта Кревица пояснила, что политика сплочения общества, реализуемая Минкультом, страдает от недостатка четкого планирования, координации и конкретных целевых показателей. Кроме того, отсутствует полная информация о финансировании этой сферы и расходовании средств.

Госконтроль призывает Минкульт значительно улучшить процесс планирования и реализации политики, установить четкие приоритеты, эффективно координировать работу задействованных учреждений, а также активнее сотрудничать с самоуправлениями и жителями. Также необходимо создать систему мониторинга, основанную на данных, которая позволила бы оценивать влияние и эффективность политики. Особое внимание следует уделить совершенствованию системы обучения латышскому языку для взрослых, так как это один из ключевых инструментов сплочения общества, отмечают аудиторы.

Минкульт отвечает за политику сплочения общества с 2011 года. Ее целью является обеспечение благополучия всех членов общества, борьба с социальной изоляцией, формирование чувства принадлежности, укрепление доверия и предоставление возможностей для социальной мобильности, независимо от социального статуса. Эта политика затрагивает многие отрасли и является одним из приоритетов национальной безопасности.

Как отмечает член правления Госконтроля Инга Вилка, в Латвии политика сплочения общества носит общий характер, без четкого понимания решаемых проблем, желаемой ситуации и ожидаемых результатов.

Правительство утвердило «Основные направления развития сплоченного и граждански активного общества» на 2021–2027 годы. С 2001 года работает Фонд интеграции общества (ФИО), который должен реализовывать мероприятия по интеграции в соответствии с планами развития. Однако из-за общей нечеткости политики ФИО частично выполняет и функции ее разработчика. По словам Вилки, сложилась парадоксальная ситуация: политики активнее участвуют в реализации политики, чем в ее формировании, поскольку в совете ФИО работают представители премьер-министра и пяти министров.

Госконтроль отмечает, что политика сплочения общества затрагивает широкий круг отраслей, госучреждений, самоуправлений и организаций, однако у Минкульта отсутствует эффективный механизм сотрудничества с теми, кто занимается вопросами социальной интеграции, образования, занятости и другими сферами. Основные направления на 2021–2027 годы охватывают лишь компетенции Минкульта, не включая мероприятия других учреждений в единую стратегию, указали аудиторы.

Политика сплочения общества касается каждого жителя Латвии, должна способствовать формированию национального, солидарного, открытого и граждански активного общества. Однако в планах действий, связанных с основными направлениями политики, не указано, какие проблемы они решают и какие группы общества затрагивают, отмечает Госконтроль.

Не была внедрена практика оценки долгосрочного влияния политики и реализуемых мероприятий. Данные Минкульта остаются неполными и несистематизированными, что делает анализ и сравнение невозможными. Неясно также, будут ли использоваться показатели «Радара сплоченности общества», разработанные ФИО, подчеркивают аудиторы. В то же время в период с 2014 по 2024 год в сфере сплочения общества было проведено более 110 научных исследований и заказных работ на сумму не менее 17 миллионов евро.

По данным Госконтроля, неясен общий объем государственного бюджета и финансирования из фондов ЕС в данной сфере. В Национальном плане развития на 2021–2027 годы предусмотрено не менее 24 миллионов евро в год, тогда как в политических установках Минкульта ориентировочно обозначены 42 миллиона евро на весь период. Значительная часть средств привлекается из фондов ЕС или запрашивается ежегодно в рамках приоритетных мероприятий, указали аудиторы.

Для координации политики создан Совет по мониторингу основных направлений, включающий более 20 членов, но его деятельность ограничивается информационным уровнем и остается пассивной, установил Госконтроль. Совет не выполняет все возложенные на него задачи и не использует свои полномочия, что ставит под сомнение его эффективность.

Общественное участие в планировании политики также не дает ожидаемого эффекта – участие Минкульта в этом процессе недостаточное, а сам процесс превращается в формальную процедуру, отнимающую ресурсы как у министерства, так и у населения, без реальных улучшений.

«Критически не хватает обратной связи – люди не информированы о том, почему их предложения принимаются или отклоняются», – говорится в заявлении Госконтроля по итогам аудита.

Там же подчеркивается, что доверие к госуправлению и участие общества зависят от позитивного опыта, поэтому механизмы участия должны быть пересмотрены, сделаны более осмысленными и эффективными.

Обучение латышскому языку для взрослых – важный элемент сплоченности общества, но система обучения не является скоординированной, выяснили аудиторы. Курсы разрозненно организуют Министерство образования и науки, Минкульт, Министерство благосостояния, ФИО, Государственное агентство занятости, а также самоуправления. Отсутствуют полные данные о программах обучения, целевых группах, результатах и финансировании, отмечает Госконтроль.

Различные условия, установленные разными учреждениями, создают неравенство и неясность как для участников обучения, так и для образовательных учреждений. Кроме того, без централизованного мониторинга невозможно оценить эффективность программ. Госконтроль призывает внедрить единую стратегию и координацию, учитывая, что изучение языка – это не только вопрос образования, но и безопасности, иммиграции, занятости и интеграции.

По итогам аудита Госконтроль подготовил рекомендации, чтобы политика сплочения общества стала четкой и целенаправленной, с определенными приоритетами, целевыми группами и мероприятиями. После внедрения рекомендаций должны быть обеспечены четкое распределение ролей между учреждениями, координация их работы и участие общества в принятии решений.

Аудиторы также ожидают, что будет создана прозрачная и эффективная система мониторинга с определенными показателями, систематизированными данными, включая сведения о расходовании средств, а также анализом, оценкой и сотрудничеством учреждений.

Кроме того, в результате внедрения рекомендаций Минкульт должен прийти к эффективной и скоординированной системе обучения латышскому языку, устранить дублирование функций, усовершенствовать методику обучения и сделать курсы доступными для всех целевых групп.

Член правления Госконтроля Инга Вилка ожидает, что после реализации рекомендаций политика сплочения общества станет четкой, целенаправленной, с эффективным механизмом координации и сотрудничества, а общественность получит прозрачную и исчерпывающую информацию о проделанной работе, достигнутых результатах и использовании финансирования.