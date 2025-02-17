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Ринкевич заявил о реформе избирательной системы 1

Политика
Дата публикации: 17.02.2025
BB.LV
Ринкевич заявил о реформе избирательной системы
ФОТО: LETA

Президент Латвии Эдгар Ринкевич ожидает дискуссий политиков не только о пересмотре условий инициирования народного голосования, но и о реформе избирательной системы, назначении отдельных должностных лиц и всенародном избрании президента.

Открывая в понедельник в Рижском замке сессию по обмену мнениями представителей парламентских фракций и экспертов по конституционному праву, Ринкевич со ссылкой на прошедшую Мюнхенскую конференцию по безопасности отметил: придется много работать, чтобы в течение следующих двух-трех лет Европа достигла такого уровня, который позволит ей позаботиться о своей безопасности.

По мнению президента, если Европа действительно хочет быть важным партнером США и важным игроком как в масштабах континента, так и глобально, нельзя ограничиваться разговорами: придется инвестировать в оборону и реальный потенциал, а Латвии как прифронтовой стране придется делать в два раза больше.

Президент отметил, что оборона - это не только оружие, боеприпасы или процедура. По мнению Ринкевича, она начинается с доверия общества к государству: если общество уверено в своих представителях власти, в том, что делает президент, Сейм, правительство, потенциал противостояния не только классическим военным угрозам, но и различного рода гибридным угрозам будет выше.

"События прошедших месяцев вынуждают отметить, что делается все, чтобы идти в обратном направлении. Вроде бы одно или другое решение или вопрос и не выглядят ужасно, но общая картина выглядит плохо, будь то драма вокруг назначения президента Банка Латвии или то какие-то перебранки в Сейме", - сказал президент.

По его словам, звучат мнения, что властям страны следует работать лучше и иначе, но есть и структурные проблемы, которые нужно менять. Одна из таких - порог инициирования референдумов. Ринкевич напомнил, что нынешний порог был введен после всенародного голосования в 2021 году. Президент указал на необходимость дискуссии с целью взвесить, не изменились ли условия.

Ринкевич подчеркнул, что должен быть открытый разговор и о реформе избирательной системы, поскольку есть такие люди, которые выступают за мажоритарную, или смешанную, систему. Как есть и те, кто считает, что ничего менять не надо, отметил президент.

По его мнению, необходима дискуссия и о порядке назначения некоторых должностных лиц, например, государственного контролера, омбудсмена или президента Банка Латвии. Ринкевич также упомянул, что есть люди, которые хотят включить в повестку дня вопрос о всенародном избрании президента.

"Многие осторожны по поводу различных предложений. Я понимаю опасения, но надо понимать и то, что часы тикают, неважно, относится ли это к обороне, безопасности или доверию общества к власти. Просто нет времени бесконечно спорить. [...] Если мы хотим видеть крепкое, устойчивое общество, то все, кто находится на позициях принятия решений, не должны бояться принимать решения, возможно, ошибаться и идти вперед", - заявил президент.

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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    17-го февраля

    Президент удивляет! Но давать это на откуп депутатам не логично, это предложить голосовать пчелам против меда!

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