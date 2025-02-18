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«Смешно не становится…» - Ринкевич опубликовал двусмысленный пост, оставляя общественность в недоумении… 1

Политика
Дата публикации: 18.02.2025
BB.LV
«Смешно не становится…» - Ринкевич опубликовал двусмысленный пост, оставляя общественность в недоумении…
ФОТО: LETA

Неоднозначная публикация президента Эдгара Ринкевича в социальных сетях привлекла широкое внимание, поскольку многие не поняли, что он имел в виду.

Некоторые считают это шуткой, другие — плохой шуткой, есть и предположения, что аккаунт президента мог быть взломан.

В переводе на русский язык эта фраза означает — никогда не прекращай паниковать.

Публикация получила широкий общественный резонанс, и в нескольких комментариях люди отмечают, что сейчас не время для шуток.

«А можно подробнее? Такая запись не приносит спокойствия жителям, наоборот, она создает настоящее чувство паники», - написал один из пользователей. «Сейчас не время шуточек и фотографий с котами», - указал другой.

«Извините, но это абсолютно безвкусный пост в то время, когда все и так напряжены больше, чем нужно», - считает третий.

«Сейчас неподходящее время для такого твита. Вся страна сейчас собралась и ждет, что будет дальше. Да, не стоит сеять лишнюю панику, но то, что вы написали, кажется по меньшей мере ироничным, если не сказать больше», - написал еще один.

#эдгар ринкевич
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Комментарии (1)

  • JB
    Janis Berzin
    18-го февраля

    Это ему команда (на языке хозяев сверху поступила ), а он сдуру её повторил в соцсетях.

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