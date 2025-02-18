«Смешно не становится…» - Ринкевич опубликовал двусмысленный пост, оставляя общественность в недоумении…

Неоднозначная публикация президента Эдгара Ринкевича в социальных сетях привлекла широкое внимание, поскольку многие не поняли, что он имел в виду.

Некоторые считают это шуткой, другие — плохой шуткой, есть и предположения, что аккаунт президента мог быть взломан.

В переводе на русский язык эта фраза означает — никогда не прекращай паниковать.

Never stop panicking — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 17, 2025

Публикация получила широкий общественный резонанс, и в нескольких комментариях люди отмечают, что сейчас не время для шуток.

«А можно подробнее? Такая запись не приносит спокойствия жителям, наоборот, она создает настоящее чувство паники», - написал один из пользователей. «Сейчас не время шуточек и фотографий с котами», - указал другой.

«Извините, но это абсолютно безвкусный пост в то время, когда все и так напряжены больше, чем нужно», - считает третий.

«Сейчас неподходящее время для такого твита. Вся страна сейчас собралась и ждет, что будет дальше. Да, не стоит сеять лишнюю панику, но то, что вы написали, кажется по меньшей мере ироничным, если не сказать больше», - написал еще один.