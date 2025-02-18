Заявления президента США следует делить на пять, если не на десять - Калниете

Заявления президента США Дональда Трампа, сделанные в конце прошлой недели, следует делить на пять, если не на десять, заявила в интервью программе "900 секунд" на телеканале TV3 депутат Европейского парламента Сандра Калниете, пишет LETA.

Она пояснила, что в традиционной политике любые заявления лидеров государств делаются после тщательной подготовки, с учетом юридических, геополитических и военных аспектов. Между тем, нынешнее руководство США действует совершенно противоположно, отметила Калниете.

"Сначала что-то вбрасывается, а затем все приближенные пытаются обсудить и понять, как это реализовать. И поскольку в окружении Трампа есть разные группы, которые соревнуются между собой, и он выслушивает всех, это абсолютно не означает, что сказанное им действительно произойдет", - сказала депутат.

У Калниете сложилось впечатление, что фактически у США нет никакого мирного плана для Украины.

Говоря о предстоящей сегодня встрече дипломатов США и России в Саудовской Аравии, Калниете отметила, что непредсказуемость политики США также означает, что неясно, чем закончится эта встреча.

По ее мнению, Трамп хочет расколоть дуэт России и Китая, так как уверен, что вместе с Россией можно ослабить Китай. "Это иллюзия, как это бывает, когда люди с довольно поверхностными знаниями о геополитике думают, что могут переставлять фигуры на шахматной доске", - выразила мнение Калниете.

Ранее сообщалось, что сегодня в Саудовской Аравии встретятся ведущие дипломаты США и России, чтобы обсудить восстановление отношений между двумя странами и предварительно начать усилия по прекращению российско-украинской войны.

Трамп стремится к быстрому решению трехлетнего конфликта в Украине, в то время как Россия рассматривает готовность Трампа к диалогу как возможность добиться уступок.

Киев ничего не знает о переговорах в Эр-Рияде, заявил президент Украины Владимир Зеленский, подчеркнув, что Украина не может признать никаких соглашений о нас без нас.

Зеленский на прошлой неделе заявил, что готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, но только после того, как Киев и его союзники выработают общую позицию по прекращению войны.