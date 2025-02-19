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«От администрации США получен ясный сигнал» - в Латвии согласны с новыми правилами, начинаем работать 5

Политика
Дата публикации: 19.02.2025
LETA
«От администрации США получен ясный сигнал» - в Латвии согласны с новыми правилами, начинаем работать

От администрации нового президента США Дональда Трампа получен ясный сигнал о справедливом распределении бремени расходов на оборону как предпосылке сохранения присутствия США в Европе, заявил по итогам состоявшегося в среду заседания Совет по национальной безопасности (СНБ).

Как после заседания сообщил советник по вопросам коммуникации президента Эдгара Ринкевича Мартиньш Дрегерис, члены совета согласились с тем, что в интересах Латвии, чтобы все союзники обеспечили выполнение требований НАТО по развитию оборонного потенциала и альянс располагал необходимыми ресурсами и возможностями для реализации планов обороны в регионе в условиях долгосрочной угрозы со стороны России.

"В ходе дискуссий в совете было отмечено, что от администрации США получен ясный сигнал о справедливом распределении бремени расходов на оборону как предпосылке для сохранения присутствия США в Европе, что стратегически важно для эффективного сдерживания и обороны", - говорится в заявлении по итогам заседания.

Члены совета подчеркнули необходимость обеспечить дальнейшее усиление присутствия НАТО на восточном фланге и продолжение всесторонней поддержки Украины как основных принципов в ходе любых переговоров о европейских гарантиях безопасности для Украины с целью прекращения Россией военных действий.

Также на заседании обсуждалось текущее и планируемое обеспечение боеготовности Национальных вооруженных сил (НВС) и необходимость поиска финансирования для увеличения оборонного бюджета до 5% от внутреннего валового продукта (ВВП) в ближайшие годы.

Совет заслушал доклады министра обороны Андриса Спрудса и командующего НВС Каспарса Пуданса о планах развития армии на ближайшие годы, а представители органов госбезопасности доложили о текущей ситуации в стране.

В настоящее время расходы Латвии на оборону составляют 3,45% от ВВП, или 10,3% госбюджета. Ожидается, что в следующем году они достигнут 4%, а в последующие годы - 5% от ВВП.

#оборона
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Комментарии (5)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    20-го февраля

    Партия сказала-комсомол ответил "ЕСТЬ!"

    6
    2
  • JL
    Janina LV
    19-го февраля

    США подали сигнал — Латвия радостно взяла под козырёк. Суверенитет? Да ну его, главное, чтобы начальство за океаном похвалило! 😏

    41
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    19-го февраля

    Официальным целователям задницы спонсора дали новые указания. Теперь они перестроятся и будут целовать не по часовой стрелке, а против...

    74
    1
  • MT
    Michael T.
    19-го февраля

    Вот пусть политики всей еврожопы оденут солдатскую форму и идут на фронт..Простому человеку за что воевать?? ?????

    88
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    19-го февраля

    Писец Латвии. А так ждали что Россия захватит, а тут сначало экономическое самоубийство, а теперь и реальное. Вполне логическое завершение бизнес-проекта по отмывке бабла. Бабло заканчивается, ну и проект самоликвидируется. Только вот что людям делать дальше?

    75
    1
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