«От администрации США получен ясный сигнал» - в Латвии согласны с новыми правилами, начинаем работать

От администрации нового президента США Дональда Трампа получен ясный сигнал о справедливом распределении бремени расходов на оборону как предпосылке сохранения присутствия США в Европе, заявил по итогам состоявшегося в среду заседания Совет по национальной безопасности (СНБ).

Как после заседания сообщил советник по вопросам коммуникации президента Эдгара Ринкевича Мартиньш Дрегерис, члены совета согласились с тем, что в интересах Латвии, чтобы все союзники обеспечили выполнение требований НАТО по развитию оборонного потенциала и альянс располагал необходимыми ресурсами и возможностями для реализации планов обороны в регионе в условиях долгосрочной угрозы со стороны России.

"В ходе дискуссий в совете было отмечено, что от администрации США получен ясный сигнал о справедливом распределении бремени расходов на оборону как предпосылке для сохранения присутствия США в Европе, что стратегически важно для эффективного сдерживания и обороны", - говорится в заявлении по итогам заседания.

Члены совета подчеркнули необходимость обеспечить дальнейшее усиление присутствия НАТО на восточном фланге и продолжение всесторонней поддержки Украины как основных принципов в ходе любых переговоров о европейских гарантиях безопасности для Украины с целью прекращения Россией военных действий.

Также на заседании обсуждалось текущее и планируемое обеспечение боеготовности Национальных вооруженных сил (НВС) и необходимость поиска финансирования для увеличения оборонного бюджета до 5% от внутреннего валового продукта (ВВП) в ближайшие годы.

Совет заслушал доклады министра обороны Андриса Спрудса и командующего НВС Каспарса Пуданса о планах развития армии на ближайшие годы, а представители органов госбезопасности доложили о текущей ситуации в стране.

В настоящее время расходы Латвии на оборону составляют 3,45% от ВВП, или 10,3% госбюджета. Ожидается, что в следующем году они достигнут 4%, а в последующие годы - 5% от ВВП.