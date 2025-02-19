Силиня примет участие во втором раунде организованных Макроном переговоров

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня сегодня примет участие в организованной для обсуждения европейской безопасности и поддержки Украины президентом Франции Эммануэлем Макроном неформальной встрече европейских лидеров.

Это будет вторая неформальная встреча, которую на этой неделе организует президент Франции. В предыдущей встрече участвовал более узкий круг лидеров европейских стран, и лидеров стран Балтии на них не было, а интересы стран Балтии и Скандинавии представляла премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Президент США Дональд Трамп в начале февраля удивил и Украину, и европейских союзников, заявив, что у него был "долгий и чрезвычайно продуктивный" телефонный разговор с лидером российского режима Владимиром Путиным, в котором они договорились "немедленно" начать переговоры о прекращении начатой Россией войны против Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон затем собрал у себя в Париже лидеров самых влиятельных европейских стран, чтобы обсудить ситуацию в Украине и безопасность Европы. В неформальной встрече в Париже в начале недели приняли участие главы правительств Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, а также председатель Европейского совета Антониу Кошта, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен после первого заседания заявила, что Россия теперь представляет угрозу для всей Европы. Война в Украине была за "имперские мечты России, за создание более сильной и большой России, и я не думаю, что она остановится на Украине", - сказала Фредериксен журналистам.

Она также предостерегла США от попыток договориться о скором перемирии, которое дало бы России возможность "вновь мобилизоваться, напасть на Украину или другую страну в Европе".

Премьер-министр Польши Дональд Туск после совещания отметил, что отношения Европы с США входят в новую фазу и Европа это осознает. "Каждый участник этого совещания осознает, что трансатлантические отношения, альянс НАТО и наша дружба с Соединенными Штатами вошли в новую фазу. Мы все это видим", - заявил Туск.

"Это совещание подтвердило: наши европейские партнеры осознают, что пришло время повысить обороноспособность Европы", - заявил Туск, добавив, что в этом вопросе царит консенсус.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после неформального заседания европейских лидеров в Париже заявил, что гарантии безопасности США были бы единственной защитой Украины от России в будущем.

"Гарантии безопасности США - единственный способ эффективно сдерживать Россию от повторного нападения на Украину после окончания этой войны", считает британский премьер.

Он заявил, что на следующей неделе отправится в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом и обсуждения тех элементов, которые, по мнению Лондона, важны для длительного мира.

Стармер сообщил, что также предполагает дальнейшие встречи с европейскими коллегами после возвращения из США и намерен в ближайшие дни поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы должны признать, что мы вошли в новую эпоху, а не безнадежно придерживаться удобства прошлого. Пришло время взять на себя ответственность за нашу безопасность, за наш континент", - подчеркнул Стармер, добавив, что Великобритания возьмет на себя ведущую роль.