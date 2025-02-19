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Украина напала на Россию? Жителей Латвии призвали не переоценивать заявления Трампа 3

Политика
Дата публикации: 19.02.2025
LETA
Украина напала на Россию? Жителей Латвии призвали не переоценивать заявления Трампа
ФОТО: пресс-фото

Директор Латвийского института внешней политики Карлис Буковскис призвал не воспринимать каждое заявление Трампа как историческое и не переоценивать его важность.

"Ему постоянно нужно говорить вещи, которые привлекают внимание к его личности, его действиям. Он знает, как медиа отреагируют", — сказал глава института.

По словам Буковскиса, как только появляется что-то, чего никто не сказал или сказал кто-то другой, а не сам Трамп, и что может привлечь внимание, президент США воспользуется возможностью это высказать.

"Думаю, у него это даже очень органично получается, он даже не задумывается, потому что знает, как можно манипулировать медиа и их вниманием, знает, что в случае, если скажет неординарные вещи, это привлечет внимание", — сказал исследователь.

Комментируя требование Трампа к Украине провести президентские выборы, руководитель института напомнил, что Украина является суверенным государством и будет действовать так, как сочтет нужным, тем более что Конституция Украины не предусматривает проведение выборов в условиях войны.

"Конечно, мечтой России было бы провести выборы с пророссийскими кандидатами, и, скорее всего, такие будут в тот момент, когда выборы состоятся", — предположил Буковскис.

Напомним, Трамп во вторник раскритиковал президента Украины Зеленского, фактически обвинив его в начале войны с Россией.

В то же время Трамп заявил, что после переговоров представителей США с российскими представителями он якобы укрепился в уверенности в возможности достичь соглашения о прекращении войны.

#война рф и украины #дональд трамп
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Григорий Антонов
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Комментарии (3)

  • Д
    Дед
    19-го февраля

    Я думаю самое время Латвии ввести санкции против США, объявить СМИ США пропагандой, а президента США узурпатором и авторитарным руководителем и подать на него в международный трибунал.

    65
    1
  • A
    Anim
    19-го февраля

    Заёрзали черти ))

    56
    0
  • Д
    Дед
    19-го февраля

    Опа! Не только я считаю, что Украина виновата в начале войны? Так считает еще и президент США.

    70
    2

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