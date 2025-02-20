Силиня отказалась комментировать каждое заявление президента США

Было бы неправильно комментировать каждое высказывание президента США Дональда Трампа, заявила премьер-министр Эвика Силиня на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Литвы Гинтаутасом Палуцкасом.

Отвечая на вопрос, должны ли Латвия и Литва попытаться убедить президента США, который пытается восстановить отношения с Россией, изменить свои взгляды, Паулуцкас сказал, что не реагировать на это невозможно.

Премьер-министр Литвы сказал, что главное - понять интересы стран и посмотреть на это "в новом свете". Он сказал, что страны Балтии, Польша и Северные страны имеют право говорить об этих вопросах и надеются, что общие интересы региона будут соблюдены.

По словам Силини, когда к власти пришла администрация Трампа, Европа готовилась ответить на множество новых вызовов, и Европа решила, что должна сплотиться.

"Если мы разделяем себя в двусторонних форматах, то Европа становится слабее", - сказала Силиня, добавив, что очень хорошо, что страны Балтии и Северные страны не позволяют себя разделять и держатся вместе как регион.

Силиня заявила, что она и премьер-министр Литвы договорились вместе работать над улучшением трансатлантических отношений.

"Понятно, что каждый день будут возникать новые ситуации. И комментировать каждое заявление президента США было бы неправильно", - сказала Силиня.

"Я считаю, что [президент Украины Владимир] Зеленский - демократически избранный президент, он является лидером Украины, а Россия вторглась в Украину, развязала войну", - сказала премьер-министр.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп в среду обрушился с критикой на президента Украины, назвав его "диктатором".

Действия и заявления Трампа вызвали опасения в Украине и на Западе, что Вашингтон может оказать давление на Киев, чтобы тот согласился на прекращение огня на условиях Москвы, и российско-американские переговоры в Эр-Рияде только усилили эти опасения.