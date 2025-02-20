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В Латвии опасаются, что Трамп приедет на 9 мая в Москву. Что будет после этого? 3

Политика
Дата публикации: 20.02.2025
BB.LV
В Латвии опасаются, что Трамп приедет на 9 мая в Москву. Что будет после этого?

«Политический цинизм, который показывает, что Европа еще не едина», - так относительно последних событий на мировой сцене говорит в интервью Diena политолог-международник Карлис Даукштс.

«Мы ничего не можем ожидать, - констатирует эсперт. - Я жду, что они скажут после разговоров в Рияде. И еще уже там где-то рядом есть Китай. И тогда, когда они 9 мая, по моим мыслям, подпишут этот договор о мире или перемирии — и, возможно, Трамп явится на Красную площадь, что Путин выдаст за огромную победу... Но для Америки это будет поражение».

«Я не оптимист, я реалист, - продолжает К.Даукштс. - Здесь есть очень сложная игра. Во-первых, ни один президент США, каким бы Трампом он ни был, никогда все же не согласится с тем, что Россия потребовала в 2021 году — отступить НАТО на границы 1997 года, то есть, вне границ государств Балтии. Ибо здесь уже начинается следующий этап. Это означало бы, что Трамп фактически потерял бы свое значение вообще в мире, у него не было бы вообще возможно говорить как вождю ни с Китаем, ни с Юго-Восточной Азией, он потерял бы свои позиции как сильный лидер».

«Мне кажется, у Трампа пока еще нет конкретной политики НАТО, он еще не до конца осмыслил то, что в случае, если он допустит ослабление НАТО как военно-промышленного комплекса, он потеряет влияние также в других важных для интересов США регионах — глобальное влияние! Да, Трамп действительно за десять дней разрушил привычный для нас мир, но он также заставил присматривать новую модель, и я тут думаю, что из-за этого увеличится финансирование обороны Европы».

#нато #дональд трамп
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Григорий Антонов
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Комментарии (3)

  • Ч
    Чангл
    20-го февраля

    Наконец то возобладает здравый смысл. И тем самым покажит, что фашизм не пройдет

    11
    0
  • A
    Anim
    20-го февраля

    Президент США на параде 9 мая в Москве - это адекватно и логично.

    Нацистам давно обещан ад.

    14
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    20-го февраля

    Что будет...что будет...кирпичи в трусах и вой в хвиттерах от всяких захохлистов и бешенных нацзигот.

    43
    0

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