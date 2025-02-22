Слишком много выходных? В Сейме предлагают поменять 1 мая на 11 ноября

"Лишь бы только не работать!" — сокрушаются работодатели, комментируя очередные инициативы, направленные на сокращение рабочего времени.

Как сообщал bb.lv, профсоюзы настаивают на сокращении рабочей недели до 38 часов. А тут еще и подоспела народная инициатива — о том, чтобы сделать День Лачплесиса, 11–е ноября, официальным праздничным, то бишь выходным днем. Поскольку под этой инициативой было собрано более 10 тысяч подписей, то она поступила на рассмотрение Сейма.

Депутаты в условиях двух грядущих выборов — муниципальных и сеймовских — не хотят игнорировать этот "сигнал народа", и в парламентских фракциях начали обсуждать возможные изменения в календаре праздничных и памятных дат.

Пока политики склоняются к тому, что… нужно прислушаться к мнению работодателей и если уже делать 11 ноября выходным днем, то тогда нужно посмотреть, от какого из уже имеющихся праздничных дней отказаться.

Вариантов не так уж много — ведь не отказываться же от Рождества и Нового года, да и от пасхальных каникул никто не рискнет отказаться.

Так, депутаты от Национального объединения полагают, что можно было бы перенести из праздничных дней в отмечаемые 1 мая — День труда и день созыва конституционного собрания. Иными словами, сделать 1 мая рабочим днем, а 11 ноября — выходным. Впрочем, пока у такой идеи нет большинства в Сейме.

Нельзя исключить, что политики обсудят и "компромиссное" предложение — и 1 мая сохранить в качестве выходного дня, и 11 ноября сделать выходным днем. Но при этом отказаться от "правила", что если праздничный день выпадает на выходной день (субботу или воскресенье), то тогда следующий за ним рабочий день становится выходным.

В любом случае, едва ли раньше середины весны Сейм придет к какому–то общему знаменателю. Нельзя исключить, что народную инициативу отправят на экономический анализ в Минфин и… документик положат под сукно. На долгие годы.