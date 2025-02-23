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Глава латвийской разведки: Россия не нападет на страны НАТО в ближайшее время 3

Политика
Дата публикации: 23.02.2025
BB.LV
Глава латвийской разведки: Россия не нападет на страны НАТО в ближайшее время

Официальная позиция Латвии заключается в том, что на данный момент Путин не будет нападать ни на одну страну НАТО. Однако доклад, рассекреченный датской военной разведкой незадолго до Мюнхенской конференции по безопасности, показывает, что Россия может представлять угрозу НАТО, если война на Украине будет заморожена, передает Nekā personīga.

По оценкам разведки, если альянс не будет вооружаться такими же темпами, Россия сможет фактически начать войну против нескольких стран Балтийского региона примерно через два года, при этом будет готова к крупномасштабной войне, в которой США не будут участвовать, через пять лет.

«Мы говорим о сценариях. В настоящий момент, учитывая, что у России есть возможность вернуться в цивилизованный мир, говорить с теми же США, я не думаю, что Россия попытается обострить ситуацию в краткосрочной перспективе», - Эгил Шведс, директор Бюро по защите Конституции (БЗК). Важно учитывать тот факт, что Россия уже три года ведет полномасштабную войну против Украины. Такое крупномасштабное нападение со стороны России (на страну НАТО) было бы большим риском и большой дерзостью.

Впрочем, и в США ситуация уже немного другая. Если в предыдущей администрации Трампа были люди, которые отговаривали его от разрыва военных и дипломатических связей с другими союзниками по НАТО, то нынешние советники Белого дома на самом деле поощряют его к этому.

Ближайшие дни и недели определят не только исход так называемых украинских мирных переговоров, но и будущее Европы. Президент Франции и премьер-министр Великобритании объявили о своих визитах в Соединенные Штаты на новой неделе.

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Комментарии (3)

  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    24-го февраля

    "Латвийская разведка" - ржу уже 30 мин))) водичку пью) все что приходит на территории СССР - внутреннее дело Союза, о чем уведемлено ООН и НАТО(нато создано на 72 г и юридически уже не существует). в ООН Прибалтика зарегистрирована как Мятежная территория

    8
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    24-го февраля

    Да пофиг эта латвийская разведка, а у Латвии есть разведка?!. Так это вот эта разведка отказалась от обмена данными с Россией?! Прекрасные "специалисты". Тысячу благодарностей!!! Вернёмся к латвийскому бюджету. Нападет-не нападет, а бабло пилить надо. Так что мы не верим ни латвийской разведке, ни президентам США и России.

    7
    1
  • JL
    Janina LV
    23-го февраля

    Латвийская разведка: Россия не нападёт на НАТО в ближайшее время. Успокоили, конечно… Теперь осталось дождаться комментария от украинской разведки — она о планах России обычно узнаёт первой.

    32
    0

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