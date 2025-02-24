«Лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас» - эксперт о «рестарте» правительства

«Рестарт» (перезапуск) правительства затянулся и должен был быть реализован ещё прошлой осенью, заявила агентству LETA директор и ведущий исследователь центра общественной политики «Providus» Ивета Кажока.

По её словам, проводить «рестарт» правительства уже слишком поздно, так как доверие общества к нему сейчас слишком низкое — даже если заменить самых непопулярных министров, ситуация может не улучшиться.

«Однако лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас, поэтому хорошо, что премьер-министр Эвика Силиня предложила изменить функции работы правительства хотя бы сейчас», — подчеркнула Кажока.

Директор «Providus» отметила, что пока невозможно оценить, приемлемо ли предложение Силини для коалиционных партнёров, но оно является разумным, так как предполагает замену самых непопулярных министров, а также включает предложение договориться о новом рабочем плане и обязать министров решать наиболее важные проблемы в своих отраслях.

Однако Кажока не уверена, что правительство действительно сможет работать и дальше, поскольку основная проблема не решена.

«У этого правительства очень мало голосов, и каждый недовольный депутат Сейма, который ранее был министром, может оказаться для него роковым», — подчеркнула эксперт.

Положительно она оценила то, что премьер-министр обратила внимание на конкретные вопросы, требующие решения. В то же время Кажока признала, что «большая часть из них пока существует лишь на уровне заголовков, и мы ещё увидим, возможно ли их реализация не просто для галочки на бумаге, а по сути».

Комментируя предложение партии «Прогрессивные» перераспределить министерские посты между коалиционными партиями, директор «Providus» подчеркнула, что, приняв пост министра сообщений, партия совершила большую ошибку, и ни одна другая партия не хочет занимать эту должность.

«Возникает вопрос, зачем кому-то из них [коалиционных партий] сейчас пытаться жертвовать собой, чтобы взять под своё крыло эту яму несчастий», — риторически спросила Кажока, добавив, что у партии «Прогрессивные» сейчас не очень сильные позиции в правительстве, чтобы повлиять на такие изменения.

Тем не менее, она согласилась с мнением «Прогрессивных» и Союза зелёных и крестьян (СЗК) о том, что проблемы финансирования и управления Министерства сообщений настолько серьёзны, что их можно решить только на уровне всего правительства. Поэтому было бы хорошо, если бы должности в этом правительстве были перераспределены более логично, но в настоящий момент правительство недостаточно стабильно, и такой шаг мог бы привести к его распаду.

Как сообщалось, в рамках «перезапуска» работы своего правительства Силиня приняла решение заменить и потребовала отставки министра сообщений Каспара Бришкенса («Прогрессивные»), министра образования Анды Чакши (Новое время) и министра благосостояния Улдиса Аугулиса (СЗК).

По словам премьера, новым министрам нужен «свежий взгляд» на отрасли, чтобы справиться с их вызовами.

Силиня призвала коалиционных партнёров выдвинуть новых министров. Она также отметила, что с их назначением медлить нельзя, и они должны быть утверждены уже на следующем заседании Сейма.