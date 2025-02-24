На пост министра образования уже есть кандидат

Партия «Новое единство» (НВ) выдвинет на пост министра образования и науки мэра Цесисского края Яниса Розенбергса (НВ), сообщила в интервью Латвийскому радио премьер-министр Эвика Силиня (НВ).

В понедельник утром она подчеркнула, что процесс выдвижения новых министров должен пройти быстро. По её словам, уже на этой неделе на заседании Сейма может быть вынесен вопрос о выражении доверия министрам.

Премьер-министр Эвика Силиня подчеркнула, что в условиях сложной геополитической ситуации необходимо обеспечивать стабильность для жителей, особенно в вопросах, которые напрямую зависят от решений правительства.

«Вопрос стабильности правительства очень важен. Крайне важно продолжать работу», — заявила Силиня, добавив, что без «Нового единства» создать коалицию невозможно.

По её словам, договорённость между коалиционными партнёрами предусматривала замену одного министра от каждой партии. «Было согласовано, что изменения должны коснуться всех коалиционных партнёров», — отметила премьер, подчеркнув, что теперь каждая партия должна выдвинуть соответствующего кандидата.

Силиня считает, что в политике иногда нужно менять лица, которые могут привнести новые подходы. «Это хороший момент, чтобы представить обществу новый взгляд», — добавила она.

Глава правительства утверждает, что все министры знали о предстоящих изменениях до официального объявления решения. «Можно проверить историю пропусков в здание Кабинета министров. Всем всё было сказано», — заявила она, комментируя высказывания отдельных министров о непонятной логике такого решения.

Силиня убеждена, что ни правительство в целом, ни она сама не должны уходить в отставку. Она отметила, что формирование нового правительства означало бы длительный политический процесс, который, по её мнению, не был бы в интересах общества. «Я вложила значительный труд в развитие международных отношений», — подчеркнула премьер-министр.

При этом второго «рестарта» правительства Силиня не планирует.

Она ожидает, что все партнёры, включая партию «Прогрессивные», предложат кандидатов на освободившиеся министерские посты. «Они должны представить кандидата. Если не смогут, тогда будем смотреть дальше», — заявила Силиня, подчеркнув, что важно не затягивать с политическими процессами, пишет LETA.

Как сообщалось ранее, в рамках «перезапуска» работы своего правительства Силиня решила заменить и потребовала отставки министра сообщений Каспара Бришкенса («Прогрессивные»), министра образования Анды Чакши (НЕ) и министра благосостояния Улдиса Аугулиса (СЗК).

По словам премьера, новым министрам нужен «свежий взгляд» на отрасли, чтобы справиться с их вызовами.

Силиня также призвала коалиционных партнёров делегировать новых министров.