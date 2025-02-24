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Сейм проведет мероприятия в поддержку Украины 2

Политика
Дата публикации: 24.02.2025
LETA
Сейм проведет мероприятия в поддержку Украины
ФОТО: LETA

Сейм, выражая солидарность с украинским народом и чтя память погибших в войне, на этой неделе проведет несколько мероприятий в поддержку Украины, сообщили агентству ЛЕТА в пресс-службе парламента.

24 февраля - в день, когда три года назад Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в 14:00 состоится внеочередное заседание парламента, на котором выступят председатель Сейма Дайга Миериня, премьер-министр Эвика Силиня и председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

После внеочередного заседания в здании Сейма состоится торжественное мероприятие, на котором будут чествовать гражданских активистов, предпринимателей и журналистов, которые на протяжении этих лет вели активную работу в поддержку Украины.

В 9:00 высшие должностные лица страны призвали латвийцев прервать свои повседневные дела и присоединиться к минуте молчания, чтобы почтить жертв войны.

В свою очередь в 9:30 спикер Сейма обратится к участникам митинга в поддержку Украины у памятника Свободы.

В знак солидарности с украинским народом здание Сейма с 21 по 25 февраля будет освещено в цветах украинского флага.

#латвия-украина
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13

Комментарии (2)

  • JL
    Janina LV
    24-го февраля

    Совесть чиста, как государственный бюджет после всех "мероприятий".

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    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    24-го февраля

    Латвия отправляет "свою" разработку БТР "Patria" на "проверку работоспособности". А чей экипаж будет? Латвийский? Нет конечно, украинские солдаты поедут. Россияне их дронами сожгут, а экипаж погибнет. Так что не надо тут лапшу на уши вешать про "... поддержку Украины". У ЕС совершенно другие цели на Украине.

    13
    0

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