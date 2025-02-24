Есть ли в Латвии целенаправленная политика по сплочению общества? Вопрос, конечно, интересный. С одной стороны, насильственной конфронтации в социуме не отмечается — но и особенной любви между согражданами и со–негражданами, тоже.

За эту проблему взялся теперь и Государственный контроль. Три года проводили ревизию и с результатами на этой неделе ознакомили парламентариев. Получилось, внезапно, совсем как у Илона Маска.

У семи нянек…

Сплоченное общество, по официальной версии от Госконтроля, которую продемонстрировала депутатам директор IV Ревизионного департамента Инга Вилка, это совокупность людей и учреждений, "которая действует в интересах благосостояния всех членов общества, борется против социальной заброшенности, образует чувство принадлежности, способствует доверию и обеспечивает его членам возможность повышения соучастия и действий независимо от социального статуса".

Сюда входят:

образовательная политика

политика в сфере государственного языка

политика стратегической коммуникации (по–другому выражаясь: агитации и пропаганды)

миграционная политика

политика в сфере социальной защиты и диаспоры

На сегодня мы продолжаем выполнять Основные направления сплоченного и граждански активного общества до 2027 года.

Разработкой и реализацией программ сплочения общества в ЛР заняты: Министерство культуры, Фонд общественной интеграции, Министерство образования и науки, Министерство благосостояния — в той части, что касается обучению латышскому языку от Государственного агентства занятости.

Под руководством министра культуры Агнесе Лаце ("Прогрессивные") действует Надзорный совет по Основным направлениям сплочения общества. В Фонде общественной интеграции служит 73 человека, а руководит им Совет, в котором заседают представитель президента Латвии, министры культуры, образования и науки, благосостояния, умной администрации и регионального развития, юстиции — и еще четыре представителя негосударственных организаций. Так сказать, на приставном стульчике.

Хотели как лучше, а получилось…

Увы, по оценке Государственного контроля, все вышеназванные конторы — не тянут. Вот какие выводы сделала ревизия (цитаты из ревизии):

Создание и осуществление политики в области сплоченного общества не является целенаправленным.

Неизвестно, какие проблемы этой политикой решаются и какие целевые группы она затрагивает.

Мероприятия раздроблены, не являются целенаправленными и ориентированными на достижение конкретных результатов.

Созданный механизм сотрудничества не оптимален для создания координационной политики.

Министерство культуры не осознает роль самоуправлений в создании и осуществлении политики.

Совет по надзору за осуществлением Основных направлений недостаточно взаимодействует при создании и осуществлении политики.

Что это в деньгах

В среднем для государства выполнение Основных направлений до 2027 года должно было обойтись в 42 000 000 евро, в год в среднем 6 000 000 евро. Из них 8,2 миллиона евро уже истрачены на программы Фонда негосударственных организаций. По оценке Госконтроля, "нет конкретных целевых групп, нет конкретного достижимого результата".

Плюс к тому на расходы Фонда общественной интеграции в 2021–2024 гг. истратили 119 миллионов евро. Тоже, конечно, не бог весть какая цифра — всего половина бюджета стройки станции Rail Baltica в аэропорту…

В рамках процесса сплочения общества Латвия регулярно проводит научные работы — на 17 "фундаментальных и прикладных" исследований в 2018–2025 гг. было ассигновано 7,5 миллиона евро. Еще 8,5 миллиона евро ушло на 10 исследований особой Государственной программы.

На 120–часовых курсах государственного языка в 2021–2023 гг., согласно сведениям Госконтроля, училось 14 000 человек, на что было истрачено 7,6 миллиона евро.

В том, что деньги ушли, ваш автор не изволит сомневаться — а вот по количеству участников есть некоторые вопросы. Потому как календарные рамки программы как минимум наполовину захватывают период ограничений из–за пандемии коронавируса. Как все помнят, во время ковидобесия все очное обучение было прекращено.

Видимо, подсчитали и дистанционно учивших госязык… Впрочем, потом чиновники подтвердили на заседании, что не все 14 тысяч прошли проверку.

Так или иначе, Госконтроль признал — в Латвии "нет единой и координированной учебной системы по освоению государственного языка взрослыми". Есть несколько программ, которые различаются по аудитории и по стоимости на одного человека:

от Министерства культуры для граждан России — 1239 евро

от Фонда общественной интеграции для "украинцев" (т. е. граждан Украины, прибывших в ЛР) — 684 евро

от него же, но для реэмигрантов — 742 евро

от Государственного агентства занятости для безработных — 597 евро

Глава Комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества Гунарс Кутрис (Союз зеленых и крестьян), заметил, что необходимо, чтобы не только иммигранты и "местные жители" были сплочены между собой. Политик предлагает сесть за один стол министерствам образования и науки и культуры — и распределить ответственность. Пока же "деньги, не скажу, что разбазариваются — но тратятся на всякие мелочи".

— Это нельзя прочувствовать, — сказал об интеграции господин Кутрис. Еще он заметил, что учебники и методики, по которым учат латышский язык, разработаны полтора десятилетия назад. "У нас не хватает профессионалов", — констатировали чиновники.

"Общий подход в этой геополитической ситуации"

Таким, по мнению депутата от "Нового Единства" Анны Ранцане, должно быть отношение сплоченных жителей Латвии. "Это чрезвычайно важно". С ее точки зрения, важно участие самоуправлений, поскольку в разных "исторических землях" страны отношение к ценностям разное.

Беспартийный депутат Андрейс Целяпитерс высказал парадоксальную мысль: — Государственный язык важен, но он не определяющий. Решающим является, что наше общество разделилось по информационным пространствам. К сожалению, некоторые наши жители, которые говорят на литературном латышском языке лучше, чем я, находятся в пространстве агрессора. Тем самым их мышление — в этом направлении.

"Я все время за практические действия. У Украины 4350 км границы с Россией и Беларусью. Они заглушили эту враждебную информацию. У Латвии всего 400 км, но мы ничего не сделали, многие люди еще в этом информационном пространстве. Они в этом пузыре очень сплочены. А в нормальном европейском пространстве люди не так сплочены, как в том, ядовитом". В качестве рецепта парламентарий предложил — "информационную детоксикацию".

Самое смешное, что господин Целяпитерс высказал свои тезисы в то время, как в Эр–Рияде уже встретились главы внешнеполитических ведомств США и РФ, а американский президент Трамп в своих записях для социальных сетей называл украинского президента Зеленского всякими нехорошими словами. И о содержании вышеперечисленного теперь вещают не то что по "вражьим голосам", но просто из каждого утюга. Так что выполнение задачи сплочения общества ЛР становится просто–таки невыполнимой миссией!