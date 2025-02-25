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«Для них изнасилование - геройство»: в Сейме объяснили, почему россиянам нельзя продавать квартиры 6

Политика
Дата публикации: 25.02.2025
BB.LV
«Для них изнасилование - геройство»: в Сейме объяснили, почему россиянам нельзя продавать квартиры
ФОТО: LETA

Латвии следует полностью запретить гражданам России и Беларуси покупать землю, квартиры и другую недвижимость в нашей стране. Как пишет LA.LV, эта тема обсуждалась в программе TV24 “Ziņu TOP”, где свою позицию разъяснил депутат Сейма Айнарс Латковскис.

Латковскис заявил, что полностью поддерживает эту инициативу: “Именно поэтому я также являюсь одним из подписантов законопроекта, который предусматривает полный запрет на приобретение недвижимости гражданами России и Беларуси – будь то леса, земля, квартиры, здания или дома.”

По его мнению, этот вопрос касается не только войны в Украине, но и будущей безопасности, а также стратегического контроля над территорией Латвии.

Депутат также выразил обеспокоенность тем, что в будущем могут возникнуть попытки восстановить экономические отношения с Россией, однако он считает, что это было бы неприемлемо. “Рано или поздно будет заключен какой-то мирный договор. Посмотрите сейчас – Трамп пытается заставить заключить мирный договор с Россией, и всё вернется на круги своя. У нас снова будет торговля с Россией, транзит и так далее. Я надеюсь, что такие вещи больше никогда не вернутся.”

По словам Латковскиса, российское общество до сих пор поддерживает войну в Украине и восхваляет военные преступления, что означает, что восстановление прежних экономических отношений было бы не только опасным, но и аморальным.

“В России до сих пор правящий режим таков, что даже народ относится к войне в Украине с поддержкой, для них изнасилования – это геройство – это мы можем понять из их СМИ. Я считаю, что было бы преступно, если бы мы каким-либо образом вернулись к прежней ситуации,” – выразил свою позицию депутат Сейма.

#недвижимость
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Григорий Антонов
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Комментарии (6)

  • 25-го февраля

    рынок сам решит кому и с кем торговать и пока вы не обуздаете инфляцию будет расцвет теневого рынка

    7
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    25-го февраля

    Тот самый, нередкий в последнее время, случай, когда слушаешь латышского политика и начинаешь оглядываться вокруг в поисках санитаров.

    58
    0
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    25-го февраля

    в последнее время элитка запоносила всякой чернухой гебельсовской, никак рот не закроют

    61
    1
  • JB
    Janis Berzin
    25-го февраля

    Скунгс с 1995-го года является чинушей и политиканом. Такое вот закончило Университет Джорджа Вашингтона и приставлено к власти.

    59
    0
  • ФФ
    Федул Федулов
    25-го февраля

    Дурак...

    65
    0
  • ТК
    Тото Кутунио
    25-го февраля

    "Это мы можем понять из их СМИ." Этот дэбилс читает Росс СМИ? На карталыгу его за это и общественное порицание. Так в Латвии это запрещено! Заблокировано! Закон нарушает, наказать!

    54
    0
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