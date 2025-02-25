«Для них изнасилование - геройство»: в Сейме объяснили, почему россиянам нельзя продавать квартиры

Латвии следует полностью запретить гражданам России и Беларуси покупать землю, квартиры и другую недвижимость в нашей стране. Как пишет LA.LV , эта тема обсуждалась в программе TV24 “Ziņu TOP”, где свою позицию разъяснил депутат Сейма Айнарс Латковскис.

Латковскис заявил, что полностью поддерживает эту инициативу: “Именно поэтому я также являюсь одним из подписантов законопроекта, который предусматривает полный запрет на приобретение недвижимости гражданами России и Беларуси – будь то леса, земля, квартиры, здания или дома.”

По его мнению, этот вопрос касается не только войны в Украине, но и будущей безопасности, а также стратегического контроля над территорией Латвии.

Депутат также выразил обеспокоенность тем, что в будущем могут возникнуть попытки восстановить экономические отношения с Россией, однако он считает, что это было бы неприемлемо. “Рано или поздно будет заключен какой-то мирный договор. Посмотрите сейчас – Трамп пытается заставить заключить мирный договор с Россией, и всё вернется на круги своя. У нас снова будет торговля с Россией, транзит и так далее. Я надеюсь, что такие вещи больше никогда не вернутся.”

По словам Латковскиса, российское общество до сих пор поддерживает войну в Украине и восхваляет военные преступления, что означает, что восстановление прежних экономических отношений было бы не только опасным, но и аморальным.

“В России до сих пор правящий режим таков, что даже народ относится к войне в Украине с поддержкой, для них изнасилования – это геройство – это мы можем понять из их СМИ. Я считаю, что было бы преступно, если бы мы каким-либо образом вернулись к прежней ситуации,” – выразил свою позицию депутат Сейма.