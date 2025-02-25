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Министр указал, когда Латвия может достичь финансирования обороны в 5% от ВВП 1

Политика
Дата публикации: 25.02.2025
BB.LV
Министр указал, когда Латвия может достичь финансирования обороны в 5% от ВВП
ФОТО: LETA

Латвия может достичь финансирования оборонных нужд в размере 5% от валового внутреннего продукта (ВВП) к 2028 году, заявил во вторник в интервью Латвийскому радио министр финансов Арвилс Ашерденс ("Новое Единство"), пишет LETA.

Он отметил, что Министерство финансов в настоящее время оценивает возможности и сроки достижения этого уровня финансирования. "На данный момент наиболее вероятный сценарий — 2028 год", — сказал Ашерденс.

По его словам, есть три потенциальных источника для достижения этой цели: пересмотр государственных расходов, увеличение бюджетного дефицита и рост налоговых поступлений. "Мы рассматриваем эти три источника", — добавил министр.

Ашерденс подчеркнул, что Минфин в настоящее время активно работает над сокращением государственных расходов.

Отвечая на вопрос о возможном повышении налогов для увеличения налоговых поступлений, министр заявил, что пока этот вопрос не обсуждается. "Это крайняя мера, к которой мы можем прибегнуть", — сказал он, добавив, что этот вариант будет рассматриваться, если не удастся достичь целевого уровня финансирования или если потребуется увеличить расходы на оборону раньше намеченного срока.

Ранее сообщалось, что в 2025 году оборонный бюджет составит 3,45% от ВВП, или 1,56 миллиарда евро. В следующем году планируется увеличить расходы на оборону до 4% от ВВП, а в последующие годы — двигаться к 5%.

Согласно предыдущим заявлениям Минфина, достижение уровня 5% от ВВП в 2026 году означало бы необходимость выделения на оборону 2,34 миллиарда евро, что на 573 миллиона евро больше, чем предусмотрено в многолетнем бюджете на следующий год.

#оборона #арвилс ашераденс
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Комментарии (1)

  • JB
    Janis Berzin
    25-го февраля

    Зачем? Какая стране,трудящимся от этого польза? Если ЛР позиционируется как демократическое государство, то где референдум по данному вопросу?

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