Назначены и. о. уволенных министров

Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") назначила Арвила Ашераденса ("Новое Единство"), Виктора Валайниса (Союз зеленых и крестьян, СЗК) и Агнесе Лаце ("Прогрессивные") исполняющими обязанности министров образования, благосостояния и сообщения.

На прошлой неделе Силиня, объявляя о "перезапуске" своего правительства, сообщила, что Анда Чакша ("Новое Единство") будет освобождена от должности министра образования и науки, Улдис Аугулис (СЗК) - от должности министра благосостояния, а Каспар Бришкенс ("Прогрессивные") - от должности министра сообщения.

Чакша, Аугулис и Бришкенс продолжат исполнять свои обязанности министров до 26 февраля.