Не хотелось бы списывать США со счетов как важного союзника - Спрудс

Не хотелось бы списывать США со счетов как важного союзника, заявил министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные") в интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3, пишет LETA.

Политик признал, что в настоящее время ситуация в регионе в целом непростая, продолжаются геополитические изменения. Сейчас актуален вопрос о прочности трансатлантических связей.

"Не хотелось бы списывать США со счетов", — сказал Спрудс, подчеркнув, что, несмотря на противоречивые заявления американского руководства, которые вызывают вопросы, не обоснованы и требуют критической оценки, не стоит впадать в крайности — важно смотреть на дела, а не только на слова.

Министр отметил положительные отношения с другими партнерами и подчеркнул их значение в текущей геополитической ситуации. Он добавил, что Латвия заинтересована в усилении присутствия союзников, и это касается не только военных, но также техники и вооружения. Спрудс указал, что для Латвии особенно важна противовоздушная оборона, поэтому необходимо продолжать ротацию соответствующих сил в регионе.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп в понедельник объявил, что отказывается от традиционной внешней политики США, назвав ее "очень глупой".

"Моя администрация совершает решительный разрыв с ценностями внешней политики предыдущей администрации и, откровенно говоря, с ценностями прошлого. Я выступаю против очень глупой внешней политики", — заявил Трамп на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Вашингтоне.