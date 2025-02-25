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Не хотелось бы списывать США со счетов как важного союзника - Спрудс 3

Политика
Дата публикации: 25.02.2025
BB.LV
Не хотелось бы списывать США со счетов как важного союзника - Спрудс
ФОТО: LETA

Не хотелось бы списывать США со счетов как важного союзника, заявил министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные") в интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3, пишет LETA.

Политик признал, что в настоящее время ситуация в регионе в целом непростая, продолжаются геополитические изменения. Сейчас актуален вопрос о прочности трансатлантических связей.

"Не хотелось бы списывать США со счетов", — сказал Спрудс, подчеркнув, что, несмотря на противоречивые заявления американского руководства, которые вызывают вопросы, не обоснованы и требуют критической оценки, не стоит впадать в крайности — важно смотреть на дела, а не только на слова.

Министр отметил положительные отношения с другими партнерами и подчеркнул их значение в текущей геополитической ситуации. Он добавил, что Латвия заинтересована в усилении присутствия союзников, и это касается не только военных, но также техники и вооружения. Спрудс указал, что для Латвии особенно важна противовоздушная оборона, поэтому необходимо продолжать ротацию соответствующих сил в регионе.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп в понедельник объявил, что отказывается от традиционной внешней политики США, назвав ее "очень глупой".

"Моя администрация совершает решительный разрыв с ценностями внешней политики предыдущей администрации и, откровенно говоря, с ценностями прошлого. Я выступаю против очень глупой внешней политики", — заявил Трамп на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Вашингтоне.

#андрис спрудс #латвия-сша
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Комментарии (3)

  • НС
    Николай Семёнов
    25-го февраля

    Ласковый телёнок двух маток сосёт...

    5
    0
  • MI
    Marija Ivanova
    25-го февраля

    А если продолжать вести себя то как капризная невеста, то как обиженный ребенок, осанемся вообще без союзников. Пора действовать в интересах страны и налаживать отношения со всеми странами исходя из интересов своей страны и ее реальных жителей, а не жить в каких-то иллюзиях и мечтах о голубом волшебнике.

    15
    0
  • JB
    Janis Berzin
    25-го февраля

    Скунгс с головой не дружит? Когда США были на счетах у ЛР? Перепутал болезный?

    22
    0

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