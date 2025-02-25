Потребности Украины растут. Латвии придется помогать еще больше?

Одинаково важно участие в мирном процессе Украины как европейских стран, так и США, заявил на встрече министров обороны Европы министр обороны Латвии Андрис Спрудс. Он призвал страны ЕС - включая Латвию - взять больше ответственности.

В то время, когда Украина отмечает третью годовщину своей смелой борьбы за свободу и суверенитет, ей срочно нужна растущая военная поддержка. Чтобы обеспечить мир, европейские страны должны взять на себя больше ответственности, однако не менее важно и участие США в предоставлении гарантий безопасности любого вида, отметил Спрудс.

Для обсуждения поддержки Украины 24 февраля состоялась видеоконференция министров обороны Европы, участники которой выразили твердую и неуклонную поддержку Украине. Во встрече приняли участие министры обороны Эстонии, Франции, Украины, Германии, Финляндии, Швеции, Латвии, Нидерландов, Норвегии, а также представители Дании, Исландии, Италии, Литвы, Польши, Великобритании, ЕС и НАТО.