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Потребности Украины растут. Латвии придется помогать еще больше? 6

Политика
Дата публикации: 25.02.2025
BB.LV
Потребности Украины растут. Латвии придется помогать еще больше?
ФОТО: LETA

Одинаково важно участие в мирном процессе Украины как европейских стран, так и США, заявил на встрече министров обороны Европы министр обороны Латвии Андрис Спрудс. Он призвал страны ЕС - включая Латвию - взять больше ответственности.

В то время, когда Украина отмечает третью годовщину своей смелой борьбы за свободу и суверенитет, ей срочно нужна растущая военная поддержка. Чтобы обеспечить мир, европейские страны должны взять на себя больше ответственности, однако не менее важно и участие США в предоставлении гарантий безопасности любого вида, отметил Спрудс.

Для обсуждения поддержки Украины 24 февраля состоялась видеоконференция министров обороны Европы, участники которой выразили твердую и неуклонную поддержку Украине. Во встрече приняли участие министры обороны Эстонии, Франции, Украины, Германии, Финляндии, Швеции, Латвии, Нидерландов, Норвегии, а также представители Дании, Исландии, Италии, Литвы, Польши, Великобритании, ЕС и НАТО.

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Комментарии (6)

  • Мп
    Мимо проходил
    26-го февраля

    "Разруха не в стране, разруха в головах!", - говорил профессор Преображенский. И был прав: может, сначала в стране лифты отремонтируем, а потом будем помогать убийствам? А лично г-н (сокращение понимать правильно!) министр обороны не желает отправиться в окопы?

    15
    0
  • А
    Андрей
    26-го февраля

    Гражданин министр может пояснить почему верховный главнокоманующий Украины не имеет даже мундира и бритвы, чтобы содержать себя в достойной форме?

    Что, даже на мундир денег не нашлось от всех миллиардов, отправленых из США и Европы?

    Или это такой модный стиль, чтобы взывать к чувствам жалости? Проверено электроникой?

    8
    1
  • А
    Андрей
    26-го февраля

    Гражданин министр уже отправил своих сыновей и дочерей на войну?

    11
    0
  • А
    Андрей
    26-го февраля

    Все говорят, что мы в месте… Все говорят, но немногие знают, в каком. А из наших труб идёт необычный дым... Стой! Опасная зона: работа мозга!.. М-м-м, Бошетунмай…

    Кино, «Бошетунмай»

    2
    2
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    26-го февраля

    The (Inconvenient) Truth About the War in Ukraine fromthetrenchesworldreport.com/the-inconvenient-truth-about-the-war-in-ukraine/332591

    6
    0
  • VS
    Vad Sorry
    26-го февраля

    Да как это всё достало!!! Это просто всё дурдом, да пусть Ринкевич и Силиня хотя бы пол зарплаты туда положит, нашими деньгами можно кидаться, скоро будет так что люди просто будут воровать в магазинах из за того что есть нечего

    45
    0
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