Страны Балтии никогда не признают незаконную аннексию Украины - Браже

Страны Балтии никогда не признают незаконную аннексию Крыма, Донецка, Луганска или любого другого региона Украины, заявила в понедельник в Нью-Йорке министр иностранных дел Латвии Байба Браже, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по безопасности Украины.

Выступая от имени Латвии, Литвы и Эстонии, она решительно осудила войну России в Украине, отметив, что она имеет последствия для всего мира, но также отметила, что поспешное прекращение огня не обеспечит прочного мира. Она призвала все страны, их парламенты, правительства и общества принять меры для значительного увеличения военной, политической, экономической, финансовой и гуманитарной помощи Украине.

В начале своего выступления Браже напомнила, что за три года, прошедшие с момента широкомасштабного незаконного и неспровоцированного вторжения России в суверенную соседнюю Украину, ей не удалось сломить решимость 40 миллионов украинцев защищать свою родину, но украинцам удалось остановить Россию - ядерную державу с населением 140 миллионов человек - в достижении ее империалистических целей.

Министр подчеркнула, что поддержка государствами Балтии суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ является непоколебимой и безоговорочной, отражая убежденность в том, что защита Украины - это защита нашего общего будущего. "Границы не могут быть изменены силой, и мы никогда не согласимся с незаконной аннексией Крыма, Донецка, Луганска или любого другого региона Украины. И агрессор не может иметь никакой прерогативы решать, какие варианты Украина, суверенное государство, может рассматривать при определении своего будущего", - заявила Браже.

По ее словам, страны Балтии приветствуют все усилия по достижению справедливого, всеобъемлющего, прочного мира в Украине на основе Устава ООН и принципов международного права, который гарантировал бы ее суверенитет, независимость, территориальную целостность и свободу выбора союзов, и который раз и навсегда положил бы конец жестокой агрессии России.

В принципе, сказала Браже, мира легко достичь - все, что нужно сделать России, это прекратить воевать, в то время как если бы Украина прекратила воевать, это означало бы конец Украины. Министр иностранных дел Латвии отметила, что Украина имеет право на самооборону, что прямо предусмотрено статьей 51 Устава ООН, а страны, оказывающие помощь Украине, не являются сторонами конфликта.

"Мы подчеркиваем, что только победа Украины может обеспечить прочную безопасность и положить конец империалистической агрессии России. Мы твердо убеждены, что поспешное прекращение огня не приведет к устойчивому миру; напротив, оно придаст сил России и, возможно, другим странам, поощряя дальнейшую экспансию и серьезно подрывая глобальную безопасность. Мы должны придерживаться принципов Устава ООН, чтобы защитить будущие поколения от разрушительных последствий новых войн", - заявила министр.

По ее словам, разрушения и страдания, причиненные украинцам, не являются изолированной и локализованной войной или только европейской проблемой, поскольку их последствия ощущаются по всему миру, влияя на продовольственную безопасность и энергоснабжение в некоторых из наиболее уязвимых регионов мира, а несправедливость и безнаказанность в одном месте имеют эффект домино, поощряя усилия по подрыву международного права в других местах.

По словам Браже, в основе этой войны лежат колониальные амбиции России, стремящейся восстановить свою имперскую сферу влияния и изменить международный порядок. Россия должна ответить за свою агрессию против Украины, а бездействие поставит под угрозу перспективы справедливого и прочного мира не только в Украине, но и в других странах, сказала она.