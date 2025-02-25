Baltijas balss logotype

Уволенная из министров Чакша уже нашла себе новую работу 2

Политика
Дата публикации: 25.02.2025
LETA
Уволенная из министров Чакша уже нашла себе новую работу
ФОТО: LETA

Министр образования и науки Анда Чакша ("Новое Единство") вернется в Сейм, где хочет занять пост главы бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии Сейма. Об этом она объявила сегодня на пресс-конференции.

Если Чакша вернется в Сейм, нынешний глава комиссии Янис Рейрс ("Новое Единство") потеряет свой так называемый "мягкий мандат" в парламенте.

Чакша - один из трех министров, которые должны быть заменены в ходе "рестарта" правительства.

Она будет занимать пост министра до 26 февраля. Министр финансов Арвилс Ашераденс будет исполнять ее обязанности до утверждения нового министра образования и науки.

В понедельник руководство "Нового Единства" выдвинуло на пост министра образования и науки нынешнего председателя Цесисской краевой думы Яниса Розенбергса. Партнеры по коалиции пока не обещают ему своей поддержки.

Чакша дважды занимала пост министра образования и науки, в том числе в правительстве Кришьяниса Кариньша с декабря 2022 по август 2023 года.

Во время пребывания на посту министра политик неоднократно вступала в разногласия с Латвийским профсоюзом работников образования и науки, который требовал отставки Чакши и собирал подписи за вотум недоверия. Сама Чакша в то время не собиралась уходить в отставку, так как не видела для этого причин.

#анда чакша
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
1
56

Комментарии (2)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    25-го февраля

    Как блошки. Прыг скок-прыг скок и дальше кровушку посасывать.

    52
    0
  • JB
    Janis Berzin
    25-го февраля

    Такое не тонет.

    71
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Valsts prezidenta kanceleja
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18 Эксклюзив!
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев 9
Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Санкции и штрафы, допуск к гостайне и оружие. Что рассмотрят в Сейме? 2
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются Эксклюзив!
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео