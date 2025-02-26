Baltijas balss logotype

«Нет уверенности, что через неделю нынешнее правительство Силини будет существовать» - Раевскис 3

Политика
Дата публикации: 26.02.2025
BB.LV
«Нет уверенности, что через неделю нынешнее правительство Силини будет существовать» - Раевскис

Нет никакой уверенности в том, что правительство во главе с Эвикой Силиней ("Новое Единство") через неделю будет еще существовать, заявил агентству ЛЕТА политолог Филипп Раевскис.

По его мнению, о внутренних противоречиях в "Новом Единстве" можно было судить уже по процессу выдвижения кандидата на пост президента Банка Латвии.

О напряженности свидетельствуют также затянувшийся рестарт правительства и первая реакция министра образования и науки Анды Чакши на известие о том, что она лишится своей должности.

"Все это говорит о том, что реформы обсуждаются в очень узком кругу, что не очень хорошо с точки зрения политики партии и не свидетельствует о широкой поддержке премьер-министра в ее рядах", - сказал Раевскис.

Политолог также напомнил, что при принятии государственного бюджета глава бюджетно-финансовой комиссии Сейма Янис Рейрс ("Новое Единство") по некоторым вопросам вступал в конфронтацию с членом своей партии, министром финансов Арвилсом Ашераденсом. "Есть много симптомов внутренней напряженности", - сказал Раевскис.

Что касается решения председателя Цесисского краевого самоуправления Яниса Розенбергса снять свою кандидатуру на пост министра образования и науки, то, по мнению политолога, он, вероятно, предчувствовал, что может не получить этот пост и правительство распадется.

Политолог также напомнил о прогнозе премьер-министра о том, что парламент проголосует за новых министров уже в четверг, 27 февраля. "Ничего подобного нет и не будет. Похоже, все будет происходить медленно и болезненно", - сказал Раевскис.

Политолог отметил, что партнеры по коалиции, за исключением "Прогрессивных", были удивлены инициативами Силини. По его мнению, премьер-министру будет нелегко встречаться с фракциями коалиции. "Следовательно, нет уверенности в том, что это правительство пользуется поддержкой Сейма, и в том, что оно вообще будет существовать через неделю", - сказал Раевскис.

По мнению политолога, противоречия внутри "Нового Единства" и слабость общих отношений в коалиции могут стать причиной распада правительства.

Оценивая альтернативные варианты коалиции, политолог отметил, что в идеале это должна быть четырехпартийная коалиция с достаточным перевесом голосов в парламенте.

#мнения #эвика силиня #правительство
10
2

Комментарии (3)

  • Ч
    Чангл
    26-го февраля

    Я один такой кто постоянно читает эксперта из бывших военных? Таких экспертов в музее смотреть нужно. Что он и его брат. Блювотина на блюде

    10
    0
  • ЯО
    Яшка Одесский
    26-го февраля

    А сколько гонору было! Обосралась дура! Ну, если только есть ещё один вариант всем известной подработки... На кастинг...

    30
    1
  • MT
    Michael T.
    26-го февраля

    Давай до свидания !!! нищие уже не могут так жить

    32
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Valsts prezidenta kanceleja
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18 Эксклюзив!
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев 9
Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Санкции и штрафы, допуск к гостайне и оружие. Что рассмотрят в Сейме? 2
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются Эксклюзив!
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео