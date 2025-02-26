Одну из партий Латвии могут выбросить на политическую помойку - мнение

«Какая коалиционная партия отправится на политическую помойку?», - так озаглавлен материал Элиты Вейдемане в Neatkarīgā, где она комментирует «план прорыва правительства», который недавно пафосно озвучила премьерка Эвика Силиня.

«Нет единодушия в том, что означает термин «прорыв»: одни думают, что это связано с посадкой виновного лица на ветку, другие же не столь радикальны и вспоминают первую фразу Раймондса Вейониса, вступившего в должность президента: «Наверное, для начала надо хапнуть».

«Главный вопрос заключается в следующем: действительно ли премьер-министр Силиня хочет что-то изменить в политических буднях или же она хочет лишь сохранить свою должность?» «Еще интереснее история о том, что правительству Силини нужен новый мандат, - указывает Э.Вейдемане. - Следует также учитывать, что нет ясности в том, сколько голосов будет у правящей коалиции в Сейме». «Оценивая беспомощное государственное управление, общество «наградило» его рекордно низкими рейтингами».

«Более того, неизвестно, что еще разработают «прогрессисты»: их принципиально возмутила даже одна возможность выкинуть Бришкесна из правительства. Куда же делась молчаливая угроза взлететь на крыльях, чтобы наконец полететь на политическую помойку?»