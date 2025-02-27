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Для водителей введут новые налоги и сборы. Кто теперь будет платить больше? 1

Политика
Дата публикации: 27.02.2025
BB.LV
Для водителей введут новые налоги и сборы. Кто теперь будет платить больше?

Министерство сообщения разработало новый законопроект, который предусматривает оплату проезда по дорогам Латвии по километражу. Программа «Зебра» объясняет, каким будет налог, кто должен его платить и в каком размере.

«Мы подготовили новый законопроект — Закон о платных дорогах — он заменит существующий закон о виньетках и будет дополнен новым законом — о платных дорогах. Цель состоит в том, чтобы взять на себя директиву, а в директиве говорится, что к 2030 году мы должны заменить виньетку на покилометровую плату за пользование дорогой. Затем мы также применим это, аналогично сфере действия виньетки, к основным дорогам и к грузовикам грузоподъемностью от трех тонн и более», - указал Таливалдис Вецтиранс, директор Департамента дорожной инфраструктуры министерства сообщения.

По его словам, на данный момент это не будет распространяться на легковые автомобили, но не исключает возможности того, что ситуация может измениться в будущем.

«Если мы увидим, что это можно сделать таким образом и сделать это гораздо более справедливо с точки зрения того, что необходимо для дорог в будущем, чтобы восстановить то, что было инвестировано, тогда это можно будет оценить. Но это произойдет только после того, как будет полностью понято, как это повлияет на грузовые автомобили», - отметил представитель министерства.

В настоящее контроль за виньетками контролируется стационарными камерами контроля скорости, и люди, зная, где находятся камеры контроля скорости, просто объезжают их по другой дороге и экономят деньги. Однако если появится новая система, где придется платить за количество пройденных километров, то главным вопросом будет, как это рассчитать.

«Мы видим, что это гораздо справедливее. Если в настоящее время поездка по всей территории Латвии, например, от Лиепаи до Апе, составляет около 300 километров, то вы заплатите около 24 евро. В то же время, если вы едете только из Риги в Огре – те же 24 евро, ну, это несправедливо. Было бы справедливо, если вы проедете 40 километров, вы заплатите одну сумму, а если вы проедете 400 километров, ну, тогда вы заплатите в десять раз больше», - считает Вецтиранс.

#налоги #за рулем
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    27-го февраля

    Когда же эти суки нажрутся? Вдруг, лопнут от жадности!

    84
    0

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