«Если это произойдет, это будет наша проблема» - Раевскис о влиянии на Латвию смены правительства Германии

23 февраля в Германии состоялись досрочные выборы в Бундестаг, которые были объявлены после распада в ноябре коалиции во главе с предыдущим канцлером Олафом Шольцем. Наибольшее количество голосов получили консерваторы, в число которых входят Христианские демократы (ХДС) и их баварские союзники Христианско-социальный союз (ХСС). Следовательно, вполне вероятно, что Шольца на посту канцлера сменит Фридрих Мерц, лидер консервативной оппозиции Германии. Политолог Филипп Раевскис рассказал, как результаты этих выборов могут повлиять на Латвию.

Политолог подчеркивает, что в целом, с точки зрения Латвии, результаты следует оценить положительно.

«Очень важно, чтобы давление левых сил на такие европейские страны, как Латвия, уменьшилось, учитывая левую повестку дня, начиная с окружающей среды и заканчивая всеми этими различными типами конкретных равенств», — подчеркивает Раевскис, отмечая, что речь идет не о гендере, а о более широком равенстве.

«Во-первых, влияние левой повестки дня снизится. Во-вторых, я думаю и надеюсь, что при этом канцлере Германия могла бы, так сказать, проснуться как великая держава, не только в экономическом, но и в военном отношении. Однако они способны производить практически все необходимое для военных целей. А учитывая нынешний экономический кризис, это может стать одним из способов вывести страну из кризиса посредством активизации военной промышленности. Это, конечно, вторичный позитив для Латвии, поскольку Германия является крупным рынком для многих наших экспортеров. Для нас важно, чтобы в Германии было хорошее экономическое здоровье. Это важно для Европы в целом», — отмечает политолог.

Третий момент, на котором акцентирует внимание Раевскис, связан с миграционной политикой. «Мы можем ожидать, что борьба Германии с нелегальными мигрантами будет гораздо более жесткой, однако эта ситуация может иметь и негативные последствия, поскольку мы хорошо знаем, что как только нелегал въезжает в Латвию и начинает свободно передвигаться, он сразу же уезжает в Германию. Нам всегда было приятно слышать, что они здесь не остаются, но что необходимо учитывать обязательства на европейском уровне.

Изменение миграционной политики может привести к возвращению мигрантов, проехавших транзитом через Латвию, обратно в Латвию.

У нас может возникнуть дискомфорт, если Германия внезапно начнет возвращать мигрантов в Латвию. «Тогда это будет нашей проблемой», — сказал Раевскис о возможном негативном риске.

Также в контексте украинской войны результаты выборов в Германии воспринимаются положительно.

Политолог отмечает: «В интересах Мерца военно-промышленный комплекс, решительность в сфере обороны. Он понимает, насколько важно добиться положительного исхода войны для Украины, учитывая безопасность Европы.

«Они готовы предоставить ракеты Taurus, выполняя свои предвыборные обещания, и немецкое оружие, безусловно, стало бы хорошей поддержкой для Украины».