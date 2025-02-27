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Латвия присоединилась к ряду стран с новым требованием к России 6

Политика
Дата публикации: 27.02.2025
BB.LV
Латвия присоединилась к ряду стран с новым требованием к России
ФОТО: LETA

Российские власти должны выполнять свои международные обязательства и немедленно и безоговорочно освободить всех политзаключенных, подчеркнули в совместном заявлении Чехия, Дания, Эстония, Франция, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Финляндия, Германия и Швеция.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел, в четверг страны вспоминали российского политика, антикоррупционного активиста и лидера оппозиции Бориса Немцова, который 27 февраля 2015 года недалеко от Кремля был жестоко убит спустя несколько часов после того, как призвал своих соотечественников поддержать шествие против вторжения России в Крым в 2014 году.

"Мы помним мечту Немцова о будущей демократической России и чтим его мужественное противостояние режиму Владимира Путина - это смелость, которая вдохновила многих", - акцентируется в заявлении.

В нем также упоминается, что в последнюю неделю своей жизни Немцов организовал митинг против вторжения России в Украину в 2014 году и готовил доклад, доказывающий, что на востоке Украины находятся российские войска. До этого он делал публикации о коррупции в Кремле, напрямую связывая ее с Путиным.

"Продемократическая деятельность Немцова наряду с деятельностью других видных представителей оппозиции воспринималась как угроза Кремлю. Его убийство, как и смерть других оппозиционных активистов до и после него, должно быть полностью и наглядно расследовано для привлечения всех ответственных и причастных к полной ответственности", - сказано в заявлении.

Спецдокладчик ООН отмечает, что жизнь сотен политзаключенных в России остается под серьезной угрозой, если они не будут немедленно освобождены.

#россия #мид
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Комментарии (6)

  • VS
    Vad Sorry
    27-го февраля

    Конечно Россия должна, все договоры по которым она была должна аннулированы, Европа просто украла 300 миллиардов российских денег и теперь говорит о каких то договорах и демократии? Знаете у тех кто ворует всегда всё после этого заканчивается, какие договоры? Это просто двуличность я могу стереть и мне за это ни чего ни будет и я ещё требую? Как это объяснить? Кроме конечно тупых лозунгов про Латышкость и мы всегда правы?

    26
    0
  • ЯО
    Яшка Одесский
    27-го февраля

    Обгадилась вся эта Еврогнидная кодла! Теперь пятая точка горит, в панике не знают как потушить, да тут и крыша начинает ехать...

    27
    1
  • JL
    Janina LV
    27-го февраля

    Латвия продолжает играть в геополитического гиганта, хотя максимум, что может – это громко возмущаться и требовать. Может, ещё налог на солнце для России введёте? Ну а вдруг получится!

    66
    0
  • Д
    Дед
    Janina LV
    28-го февраля

    Про солнце отдельный супер!

    7
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    27-го февраля

    Этот б..цкий цирк даже неохота на серьёзных щах комментировать. Настолько всё бессмысленно. Нелепо. Позорно от осознания бесполезности. Даже ничего нихера полнее смыслом.

    55
    0
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    27-го февраля

    Т.е. Европа не выполняет никаких обязательсв а кто-то другой должен выпролнять? А почему? Это проходит у наших чинуш с налогоплательщиками, и они решили что на международной арене тоже сработает.

    49
    1
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