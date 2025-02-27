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Латвийские автобусы не смогут въехать в Россию и Беларусь? 8

Политика
Дата публикации: 27.02.2025
BB.LV
Латвийские автобусы не смогут въехать в Россию и Беларусь?
ФОТО: dreamstime

Сегодня парламент на пленарном заседании рассмотрит проект постановления Сейма о запрете и пассажирских автобусных перевозок в Российскую Федерацию и Республику Беларусь.

В проекте дается поручение правительству до 17 марта подготовить возможное решение данной проблемы, то бишь — найти правовые варианты, как фактически закрыть латвийско–российскую границу для автобусных пассажирских перевозок.

При этом оппозиционные депутаты призывают правительство вступить в диалог с Литвой и Эстонией о совместных шагах в этом направлении, то есть чтобы автобусы из Латвии не могли бы перевозить пассажиров в РФ и РБ через Литву и Эстонию.

Очевидно, что латвийцы в нынешних условиях ездят в РФ и РБ не с целью туризма и развлечений, а чтобы навестить своих родственников, могилы родных, чтобы решить имущественные и другие практические вопросы.

Но такие "нюансы" мало волнуют политиков, которые решили, что пора уже ввести санкции в отношении собственных жителей, которые этих же политиков своими налогами и содержат.

Впрочем, нельзя исключить, что Сейм сегодня отклонит этот проект — хотя бы потому, что в предложенные сроки — до 17 марта, — правительство, находящееся в состоянии полураспада, ничего решить по столь сложному вопросу не сможет.

#россия #беларусь # сейм
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Эдуард Эльдаров
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Комментарии (8)

  • AK
    Anton Kvaskov
    27-го февраля

    WELCOME TO THE FREE LATVIA !!!

    14
    0
  • A
    Anim
    27-го февраля

    Джеффри Сакса в Европарламенте не услышали, видимо...

    70
    1
  • Д
    Дед
    27-го февраля

    Свято место пусто не бывает, зарегистрируют фирмы в Литве, Эстонии, перепишут автобусы и все поедут мимо латышского бюджета. Смешные депутаты, даже мне понятно, что это тоже самое, что на зло бабушке отморожу уши.

    123
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    27-го февраля

    Представляю по какому маршруту отправят латвийских депутатов эстонская "LuxExpress". Либо, латвийское правительство сливает очередную область экономики Латвии.

    99
    0
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    27-го февраля

    Движемся к логическому финалу железный занавес. только теперь с другой стороны. Идеальные последователи идеологии КПСС , правильной дорогой идёте товарищи. Ура.

    110
    3
  • AE
    Al Ekses
    Daily Alibabaevic
    27-го февраля

    Железный занавес, на секундочку, и в прошлый раз был опущен Западом. И вот опять.

    26
    1
  • MT
    Michael T.
    27-го февраля

    Нет комментариев...пИдАААрасы

    78
    2
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    27-го февраля

    танкам визы в Прибалтику не нужны

    56
    1
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