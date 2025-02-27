«Минус четыре министра и отсутствующий премьер» - Фурманис в шоке от происходящего в правительстве

Ситуация с «перезагрузкой» правительства, болезнью Силини и планами министра культуры Агнесе Лаце поехать на церемонию вручения «Оскаров» фактически может лишить нас на время большей части правительства.

Такое мнение в социальных сетях выразил известный в Латвии врач Роберт Фурманис.

«Если Агнесе Лаце заменяет министра сообщения и покидает Латвию, то кто заменит этих двоих? Эвика Силиня больна. Фактически получается, что у нас будет минус четыре министра и отсутствующий премьер-министр. Что-то здесь не так…», - недоумевает в социальных сетях Фурманис.

Ja Agnese Lāce aizvieto satiksmes ministru un viņa dodas prom no Latvijas, tad kas aizvieto šos abus? Evika Siliņa ir slima. Faktiski sanāk, ka mēs būsim ar -4 ministriem un prombūtnē esošu premjeru. Te kaut kas nav kārtībā.. — Roberts Fūrmanis (@dr_furmanis) February 27, 2025

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«Если учесть, что на каждом заседании правительства утверждаются новые ограничения, штрафы, требования, условия, усиливается бюрократия, то было бы еще лучше, если бы все они год отдохнули», - считает Хейнрик. Напомним, в связи с болезнью премьер-министра Силини уже неделю отменяются различные ранее запланированные встречи.