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«Минус четыре министра и отсутствующий премьер» - Фурманис в шоке от происходящего в правительстве 1

Политика
Дата публикации: 27.02.2025
BB.LV
«Минус четыре министра и отсутствующий премьер» - Фурманис в шоке от происходящего в правительстве

Ситуация с «перезагрузкой» правительства, болезнью Силини и планами министра культуры Агнесе Лаце поехать на церемонию вручения «Оскаров» фактически может лишить нас на время большей части правительства.

Такое мнение в социальных сетях выразил известный в Латвии врач Роберт Фурманис.

«Если Агнесе Лаце заменяет министра сообщения и покидает Латвию, то кто заменит этих двоих? Эвика Силиня больна. Фактически получается, что у нас будет минус четыре министра и отсутствующий премьер-министр. Что-то здесь не так…», - недоумевает в социальных сетях Фурманис.

Под публикацией пока можно найти лишь один комментарий.

«Если учесть, что на каждом заседании правительства утверждаются новые ограничения, штрафы, требования, условия, усиливается бюрократия, то было бы еще лучше, если бы все они год отдохнули», - считает Хейнрик. Напомним, в связи с болезнью премьер-министра Силини уже неделю отменяются различные ранее запланированные встречи.

#мнения #правительство
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3

Комментарии (1)

  • MI
    Marija Ivanova
    27-го февраля

    интересно

    4
    2

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