«Посредством репрессий общество не сплотить» . Депутат Сейма об очередных языковых поправках

Сегодня в Сейме уже в третьем (окончательном) чтении рассматривались поправки в Закон о регламенте работы Сейма (Kārtības rullis). Часть поправок были связана с языками, которые используют депутаты Сейма в стенах парламента. А именно: депутаты Национального объединения предлагали запретить парламентариям в Сейме говорить на любом ином языке, кроме государственного. Поняв, что в таком виде поправки все-таки большинство депутатов не примут, политики Нацобъединения предложили «альтернативный» вариант — запретить депутатам Сейма общаться на иностранных языках с гражданами Латвии. То есть, если журналист обратиться к депутату с просьбой дать интервью на английском или русском, то сперва депутат потребует у него паспорт, чтобы убедиться, что он иностранный подданный или, к примеру, негражданин. Но и этот вариант не прошел. Зато было поддержано предложение юридического бюро Сейма записать в приложении к Kārtības rullis, что "депутат в общении с латвийским обществом не допускает действий, которые бы ставили под сомнение важность латышского языка". Эту формулировку, как вы понимаете, можно очень широко интерпретировать.

«Я ее прочитал несколько раз — непонятно, чего авторы хотят этим добиться?.. Если два гражданина Латвии, у которых русский родной, будут говорить на русском, то они этим нарушат какую-то этику? Мне кажется, что это идиотизм, ведь бороться с родным языком… ну здесь невозможно победить… Сегодня я хочу защитить всех тех граждан Латвии, у которых родной язык не латышский — они знают латышский, но все равно будут говорить дома на русском и это совершенно нормально. Это происходит во всем мире, в какую бы страну вы не поехали… Мы совершенно свернули не в ту степь… Это выбор каждого гражданина. И здесь не идет речь о России. Мы говорим о русском языке, а не о языке России. А на русском говорят миллионы и за пределами России! Это их родной язык… Мне кажется, что это совершенно неправильная формула, каким образом, мы хотим сплотить общество — посредством репрессий латыши не отказались от латышского в советское время и сейчас русскоязычные не откажутся от русского языка. Поэтому давайте уважать друг друга и жить вместе!» - заявил депутат Айнарс Шлесес («Латвия на первом месте»).