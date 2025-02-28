Мнение депутатов не совпадает со мнением МИД

Вчера Сейм отклонил запрос ряда депутатов находящегося в оппозиции Объединенного списка министру иностранных дел Байбе Браже ("Новое Единство") в связи с публикацией общества "Латвийский институт внешней политики" в ежегоднике "Внешняя политика и политика безопасности Латвии" о соответствии включенных в в 2025 году в ежегодник рекомендаций интересам иностранных дел и безопасности Латвийского государства.

Несмотря на то, что в голосовании "против" к коалиции присоединились и депутаты от партии "За стабильность", таким образом, "за" проголосовали всего 27 народных представителей, в ходе дебатов прозвучали мнения, достойные хотя бы дискуссии. Авторы заявления отмечают: хотя в ежегоднике и упоминается, что высказанные в нем мнения не представляют позицию Латвийского института внешней политики, МИДа, Сейма или Фонда им. Фридриха Эберта, однако упомянутые структуры издание этого сборника поддерживают и в нем опубликовано изображение герба Латвийской Республики.

Заявители отмечают, что в ежегоднике опубликована рекомендация - провести оценку сотрудничества с представителями Израиля и, возможно, ограничить его. Авторы ежегодника также предложили рассмотреть введение Евросоюзом санкций против Израиля, которые Латвия может поддержать, а также указали на необходимость признания государства Палестины. Авторы депутатского запроса задали министру иностранных дел семь вопросов об отношении к изложенным в этом ежегоднике утверждениям, в том числе - согласовал ли такие рекомендации МИД и поддерживает ли их министр.

Председатель комиссии Сейма по запросам Раймонд Чударс ("Новое Единство") сказал депутатам, что министр иностранных дел подчеркивает: мнения, высказанные в этом ежегоднике, не являются и не могут трактоваться как официальное отношение МИДа и Латвийской Республики к событиям в Израиле. Также отмечается, что задача ежегодника - обобщать разнообразие мнений и способствовать дискуссии по вопросам внешней политики Латвии. В ходе дебатов одну из самых острых точек зрения высказал Ингмарс Лидака ("Объединенный список"): "Я абсолютно уверен, что в дальнейшем Институт внешней политики Латвии не должен финансироваться из госбюджета, так как из госбюджета нельзя финансировать противоположное официальной политике Латвии мнение и противоположные действия".

В защиту Латвийского института внешней политики выступили депутаты партии "Прогрессивные". По словам Яны Симановски, "запрос, направленный министру иностранных дел, ставит под сомнение право исследовательских институтов свободно анализировать и комментировать внешнеполитические вопросы. Это опасный прецедент, который может привести к подчинению академической среды политической цензуре".