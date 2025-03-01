Baltijas balss logotype

«Где Каллас и Калниете, чего не вмешиваются?» - Кирштейнс о полумиллионном протесте в Румынии 2

Политика
Дата публикации: 01.03.2025
BB.LV
«Где Каллас и Калниете, чего не вмешиваются?» - Кирштейнс о полумиллионном протесте в Румынии

В субботу 1 марта "Альянс за объединение румын" (AUR), сторонники ультраправого политика Келина Джорджеску и "Партия молодежи" устроили антиправительственную акцию протеста в центре Бухареста.

Ситуацию прокомментировал депутат Сейма Александр Кирштейн.

«Как я и говорил, румыны не мягкотелые, полмиллиона на улицах! Вэнс справедливо заметил: «Слабая эта ваша демократия в ЕС, если народ ваших же западных ценностей не понимает!»

Ты прыгаешь на прайдах, катаешься по полу в климатической истерии, пьешь соевое молоко и убиваешь скот, чтобы спасти природу, вырубаешь естественные лесопарки, чтобы построить ветряные электростанции, а румыны смотрят на нас, как на дикарей, и идут защищать своего кандидата в президенты!

Где Каллас и Калниете, чего они не вмешиваются?», - написал политик в социальных сетях.

Напомним, 28 февраля парламент страны прогнозируемо отклонил инициированный тремя ультраправыми партиями вотум недоверия правительству премьер-министра Румынии Марчелу Чолаку.

Также на этой неделе был задержан «отмененный» победитель президентских выборов Келин Джорджеску, позже его отпустили с запретом выезда из страны.

Прокуратура Румынии требует ареста еще более 20 человек, связанных с Джорджеску.

#политики #румыния
76
1

Комментарии (2)

  • JL
    Janina LV
    1-го марта

    Каллас и Калниете не вмешиваются? Ну конечно, в Румынии же нет русских, которых можно было бы обвинить во всех бедах! Неинтересно, не тот масштаб пиара.

    58
    0
  • ТК
    Тото Кутунио
    1-го марта

    Никогда не думал что буду солидарен с Кирштейнсом.

    92
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Valsts prezidenta kanceleja
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18
Депутатству все возрасты покорны: самому пожилому кандидату исполнилось 87; самым молодым - по 18 Эксклюзив!
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
«Будем вытаскивать Ригу из болота!» Шлесерс прогнозирует свою победу
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Ставки второго пенсионного уровня ещё предстоит оценить - новый министр
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев
Народ за все заплатит? Министр хочет повысить налог на товары и услуги для латвийцев 9
Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Санкции и штрафы, допуск к гостайне и оружие. Что рассмотрят в Сейме? 2
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются Эксклюзив!
Страшная тайна ИТ-покупки: переговоры Латвии со шведскими акционерами затягиваются 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео