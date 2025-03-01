«Где Каллас и Калниете, чего не вмешиваются?» - Кирштейнс о полумиллионном протесте в Румынии

В субботу 1 марта "Альянс за объединение румын" (AUR), сторонники ультраправого политика Келина Джорджеску и "Партия молодежи" устроили антиправительственную акцию протеста в центре Бухареста.

Ситуацию прокомментировал депутат Сейма Александр Кирштейн.

«Как я и говорил, румыны не мягкотелые, полмиллиона на улицах! Вэнс справедливо заметил: «Слабая эта ваша демократия в ЕС, если народ ваших же западных ценностей не понимает!»

Ты прыгаешь на прайдах, катаешься по полу в климатической истерии, пьешь соевое молоко и убиваешь скот, чтобы спасти природу, вырубаешь естественные лесопарки, чтобы построить ветряные электростанции, а румыны смотрят на нас, как на дикарей, и идут защищать своего кандидата в президенты!

Где Каллас и Калниете, чего они не вмешиваются?», - написал политик в социальных сетях.

Kā jau teicu, rumāņi nav mīkstie, pusmiljons ielās! Venss pareizi pateica: ,,Švaka tā ES demokrātija, ja tauta tās Rietumu vērtības neizprot!” Tu lēkā praidā, vārties pa grīdu klimathistērijā, loki iekšā sojas pienu un izkauj liellopus, lai glābtu dabu, izcērt dabīgos meža… https://t.co/m5yc5uK7Tn — Aleksandrs Kiršteins🇱🇻 (@akirstei) March 1, 2025

Напомним, 28 февраля парламент страны прогнозируемо отклонил инициированный тремя ультраправыми партиями вотум недоверия правительству премьер-министра Румынии Марчелу Чолаку.

Также на этой неделе был задержан «отмененный» победитель президентских выборов Келин Джорджеску, позже его отпустили с запретом выезда из страны.

Прокуратура Румынии требует ареста еще более 20 человек, связанных с Джорджеску.